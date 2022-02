Campagna elettorale, strappati i manifesti della Lega in corso Milano

Strappati nella notte i manifesti elettorali della Lega in corso Milano. I cartelli erano stati affissi ieri 16 febbraio, ma ci sono volute meno di 24 ore per sradicarli. «Al di là del colore politico, strappare un’idea di coloro che la pensano politicamente in modo diverso non è solo indice di scarsa intelligenza, ma anche di bassissimo sentire democratico e inciviltà - evidenzia il referente provinciale della Lega, Marco Polato - .Risposte rapide e problemi urgenti: questo si aspettano i cittadini dalla politica. Bisogna dare un cambio di passo sulla città soprattutto su alcuni temi abbandonati e dormienti da troppo tempo».

Bitonci

Polato ricorda il precedente durante la campagna elettorale di Massimo Bitonci nel 2014, quando il leghista poi venne eletto sindaco: «Da come si evince dai cartelloni “più sicurezza e meno spaccio” probabilmente le proposte della Lega risultano ostili alla sinistra - chiude Polato - allo stesso modo come lo sono state nel 2014, quando Bitonci nei suoi manifesti lanciava il messaggio “via da qui balordi e spacciatori” ottenendo il medesimo risultato: cartelloni stracciati e vandalizzati in poche ore».