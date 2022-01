Strappo Lorenzoni - Giordani, mezzo dietrofront dell'ex vice sindaco

A pochi giorni dall'endorsement a Lorenzo Innocenti, Arturo Lorenzoni fa apparentemente dietrofront e nel segno dell'unità, o almeno così sembrerebbe, accoglie favorevolmente l'annuncio del Sindaco Giordani che si dice pronto a correre per un secondo mandato.

Unire

«Sergio Giordani ha comunicato - ha fatto sapere con una nota il consigliere regionale - la sua candidatura a Sindaco per le prossime amministrative. E' una buona notizia perchè stimo le capacità di Sergio di fare squadra. Nel 2017 gli ho portato in dote al ballottaggio la fiducia di molti padovani. Nelle prossime amministrative non scenderò in campo, avendo ora un ruolo importante in Consiglio regionale». L'ex vice sindaco rilancia la necessità di unità: «Sono certo che si troverà nuovamente il modo per coinvolgere il mondo civico e assicurare alla città di Padova un governo democratico, ancorato ai valori della Costituzione e orientato a unire e non a dividere».