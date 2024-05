Striscione contro l'hub di Alì alla tappa del Giro

Hanno scelto di esporlo, ben visibile, in zona Casone, a Legnaro proprio dove dovrebbe sorgere il nuovo hub di Alì. Una vicenda che sta facendo discutere da molti mesi, quasi due anni in realtà, e che sulla quale si esprimerà con un voto il consiglio comunale il prossimo lunedì 26 maggio. Non è la prima, non sarà l'ultima, che si coglie l'occasione di un grande evento sportivo per far arrivare messaggi inerenti campagne politiche o per i diritti umani. L'occasione per far arrivare un dato messaggio a più persone possbile e allo stesso tempo l'opportunità di far conoscere anche chi non è a conoscenza, di una data vertenza. Ed è quello che hanno fatto quelli del comitato cittadino Granze - Camin.

Il dibattito sul futuro dell’hub logistico di Alì a Granze di Camin sta davvero infiammando il dibattito politico in città. Giusto una settimana fa il sindaco Giordani di compensare l'eventuale intervento di Alì, sempre passi la variante in consiglio, con la realizzazione di un enorme parco nell’area della ex caserma Romagnoli, in via Chiesanuova. Un'are di circa 150 mila metri quadri, 8 ettari di suolo cementificato che verrebbero invece depavimentati integralmente, con una forte attenzione alla biodiversità tramite un progetto già studiato dal Settore Verde. La proposta però non ha convinto Legambiente e anche diversi consiglieri hanno manifestato dubbi a riguardo. Inutile dire che per il comitato Granze - Camin quella non è una proposta che ritengono accettabile, visto che la compensazione avverrebbe in un'area molto lontana da dove risiedono. Granze è il quartiere di Padova che si trova ai margini della zona industriale, una situazione che, secondo i residenti contrari alla realizzazione dell'hub, vedrebbe aumentare ulteriormente il traffico nella zona senza avere alcun beneficio. Proprio per questo Giordani aveva inserito nella proposta di recupero della Romagnoli anche una serie di migliorie per quanto riguarda le piste ciclabili e la viabilità in genere.