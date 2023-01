Superbonus, Ater e Comune riqualificano due condomini

L’edilizia residenziale pubblica di Limena cambia volto, o meglio, cambia facciate e diventa più efficiente dal punto di vista energetico. E’ il frutto dell’intervento che Ater Padova, in collaborazione con l’amministrazione comunale, ha programmato, e in parte già iniziato, nei fabbricati che si trovano in vicolo Tosetto sfruttando le opportunità date dal Superbonus 110%. «Ringrazio Ater per l’attenzione riservata al territorio comunale di Limena – afferma l’assessore Barrichello – la collaborazione con la nostra amministrazione comunale ha dato e darà risultati importanti».

Nelle scorse ore sopralluogo da parte del presidente di Ater Padova Tiberio Businaro e Jody Barrichello, assessore che tra le deleghe ha anche quella relativa all’edilizia popolare. I lavori riguarderanno due condomini per un totale di trentasei appartamenti con un investimento complessivo di 1 milione e 700mila euro a palazzina. L’intervento prevede la realizzazione del cappotto, il rifacimento del tetto, la sostituzione di serramenti e caldaie e il fotovoltaico per le parti comuni. «I cantieri di Limena – spiega Businaro – fanno parte del piano complessivo che Ater Padova ha realizzato sfruttando le opportunità offerte dal Superbonus e che prevede interventi di riqualificazione su 56 edifici tra il capoluogo e la provincia. Un segnale importante che diamo in un momento in cui i costi dell’energia stanno pesando molto sulle famiglie, questo intervento permetterà infatti di risparmiare sulle bollette, oltre che migliorare la vivibilità degli appartamenti stessi».