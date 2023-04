“Nel superiore interesse: minori al centro”: il vuoto normativo dei figli di genitori dello stesso sesso

Mercoledì a Palazzo Moroni l’associazione Padova Insieme propone un incontro di approfondimento sul vuoto normativo e sulle sue ricadute nella vita quotidiana dei figli di genitori dello stesso sesso. «Nel superiore interesse: minori al centro. Quando il vuoto normativo rischia di privare dei diritti fondamentali i bambini e le bambine di coppie omosessuali» è il titolo dell’incontro che l’associazione Padova Insieme propone per mercoledì 19 aprile alle 20.30 nella sala Anziani di Palazzo Moroni.

«Il punto di partenza su cui vogliamo confrontarci - afferma l’assessora Francesca Benciolini che all’incontro porterà la sua esperienza di amministratrice - sono i vuoti normativi che non sono neutri ma hanno un impatto forte sulla vita delle persone, anche sulle persone che dovrebbero maggiormente essere tutelate, i bambini». Di fronte a posizioni ideologiche e a una certa confusione nel dibattito generale, l’associazione Padova Insieme propone un confronto per far luce su che cosa dice il diritto nazionale e quello internazionale, su quali sono le ricadute sulla vita delle persone dei vuoti normativi che ci sono in questo momento in Italia, e quale sia il ruolo politico dei Comuni che si trovano a dover dare risposte alla vita quotidiana delle famiglie omogenitoriali con figli in una situazione di vuoto normativo che ha ricadute concrete.

Adozione

Nella serata moderata dalla giornalista Silvia Giralucci, interverranno Daniela Santoro che ha affrontato il lungo percorso dell’adozione speciale per sua figlia, oggi diciannovenne; la professoressa di Diritto Privato dell’Università di Padova Bianca Cecchini che illustrerà le differenze tra dichiarazione di nascita e adozione in casi particolari, e Francesca Benciolini che chiarirà quale sia la via scelta dall’amministrazione comunale di Padova e perché. «Tutta la nostra azione politica - afferma il presidente di Padova Insieme, Filippo Pacchiega - ha al centro la persona: in questa fase politica e storica abbiamo deciso di affrontare un tema così dibattuto e divisivo mettendo al centro i diritti dei minori».