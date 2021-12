Tariffe agevolate per il trasporto pubblico durante tutto il periodo natalizio

«Il periodo natalizio - dichiara l’assessore Andrea Ragona - vede un grande afflusso di persone nel centro cittadino, e anche quest’anno abbiamo deciso di mettere in campo delle misure che incentivino il più possibile l’utilizzo dei mezzi pubblici per facilitare la mobilità in città, ma soprattutto per incentivare la mobilità sostenibile. Sono soluzioni agevolate e funzionali che danno a tutti coloro che arrivano e ai padovani l’opportunità di muoversi in maniera più sana, con l’obiettivo di ridurre la presenza dei veicoli in centro, offrire un’alternativa concreta di mobilità in occasione delle feste natalizie e rendere Padova più accogliente». Dopo il già annunciato aumento della frequenza delle corse del tram in alcune giornate tra le 14 e le 21 per affrontare l’afflusso al centro città per lo shopping natalizio, arrivano altre agevolazioni volte a favorire l’utilizzo dei mezzi pubblici per gli spostamenti.

Agevolazioni

La prima iniziativa messa in campo dall’Amministrazione è l’estensione della validità dei biglietti, in particolare il biglietto Famiglia: nei giorni festivi e prefestivi (18,19,24,26,31 dicembre e 1,2,6,8,9 gennaio) la validità è estesa a tutta la giornata in cui il biglietto viene obliterato. Costa 3,00 € e consente di viaggiare ad un gruppo familiare fino a 5 persone di cui massimo 2 adulti e 3 bambini al di sotto dei 12 anni. L'altra iniziativa più significativa riguarda il biglietto ordinario urbano: nei giorni 19,26 dicembre e 6 gennaio la validità viene estesa da 75 minuti a 4 ore dalla convalida. Il biglietto ordinario urbano TU1 costa 1,30 € a terra o con una delle app disponibili (oppure 12,00 € il carnet da 10 biglietti), 2,50 € se acquistato a bordo dal conducente (solo sugli autobus e non sul tram). A questo si aggiunge la gratuità dei parcheggi scambiatori, oltre ai festivi, nelle giornate del 18,24,31 dicembre.