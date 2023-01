Montegrotto Terme: «Tariffe ferme per le palestre e contributi alle società»

Il Comune di Montegrotto ha deciso di sostenere lo Sport di base assumendosi in proprio l’onore delle maggiori spese per il costo delle utenze energetiche, senza aumentare il canone di affitto delle palestre alle società sportive e di erogare comunque i contributi alle società sportive, nonostante il momento difficile per il bilancio.

Finanze pubbliche

«Nonostante il momento di fortissima crisi per le finanze pubbliche, abbiamo ottenuto comunque la barra salda nel nostro impegno per favorire lo sport di base. A dicembre abbiamo erogato 26 mila euro di contributi alle società sportive del territorio che ne hanno fatto richiesta entro i termini stabiliti», spiega l’assessore allo Sport Pier Luigi Sponton.

Società sportive

«Riteniamo importante stare vicini alle società sportive e, soprattutto, alle nostre atlete e atleti - afferma l’assessore allo Sport Pier Luigi Sponton - poiché la pratica sportiva, a tutti i livelli, é un tassello fondamentale nel percorso di crescita delle giovani e dei giovani e per questo, in questi anni, abbiamo fatto sentire in modo concreto la nostra vicinanza a chi sa prendersene cura con dedizione e competenza. Investire nello sport per noi è un'azione lungimirante e anche in un momento di grande difficoltà vogliamo sostenere queste attività di primaria importanza per la nostra comunità».