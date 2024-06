Giordani e la sua lista scaricano Tarzia: «Troppo individualista. Persa la fiducia in lui»

«La scelta di Gigi è personale, legittima, in quanto tale la rispetto. Da parte mia e a prescindere da questa decisione, la modalità di governo della città resterà sempre quella del dialogo con ogni Consigliera e Consigliere con approccio costruttivo e di reciproco rispetto. Ogni eletto in Consiglio Comunale ha il diritto dovere di portare il suo contributo e a maggior ragione chi ha costruito il patto di fiducia con gli elettori nel progetto della maggioranza che ha vinto le elezioni e che oggi guida Padova grazie a questo mandato delle urne». Sono le parole del sindaco Sergio Giordani, dopo le dimissioni del capogruppo della sua lista civica Luigi Tarzia, che ha abbandonato la nave in aperta rottura contro il primo cittadino e i componenti del gruppo. Passato al gruppo misto, rimane però in consiglio comunale.

«Esprimiamo il nostro biasimo riguardo a questa decisione, poiché il ruolo di capogruppo gli era stato conferito dal gruppo nonostante il modesto risultato in termini di preferenze, con l’obiettivo di responsabilizzare il suo operato e valorizzare la sua esperienza. Tuttavia, non possiamo ignorare che la sua gestione, nonostante la fiducia concessa, da sempre sia stata caratterizzata più da un atteggiamento individualiastico che collaborativo - si legge in una nota della lista Giordani, da cui però si è dissociato Simone Pillitteri (attualmente all'estero per questioni personali), di cui fanno invece parte Carlo Pasqualetto, Ivo Tiberio, Bruno Cacciavillani, Valentina Battistella e Franca De Lazzari - .Tarzia, infatti, ha scelto di continuare ad esprimere le sue opinioni pubblicamente a titolo personale, senza un'adeguata condivisione con il gruppo consiliare né con i nostri assessori di riferimento. Nonostante ciò, abbiamo rispettato la sua persona, in quanto il nostro gruppo, di natura centrista e liberale, tende a lasciare una certa libertà di iniziativa politica ai singoli, come ci ha insegnato il nostro Sindaco Sergio Giordani».

«Un cambio di passo per il bene della città, però, era inevitabile, soprattutto poiché il secondo gruppo più importante dell'amministrazione ha bisogno di una guida in grado di guardare all'interesse collettivo partendo prima di tutto dalla capacità di fare squadra. Il fatto che prima dei consigli il gruppo non si sia mai riunito e abbia appreso dai giornali le iniziative personali, mai condivise, del capogruppo, ha fatto senza dubbio venir meno la fiducia nei suoi confronti - continua la nota - .Confermiamo la nostra piena fiducia, invece, nell’operato del Sindaco, che sta guidando un processo di trasformazione e sviluppo della città con l’equilibrio e la moderazione che lo contraddistinguono. Questo metodo ha permesso alla lista che porta il suo nome di ottenere quasi il 20% del consenso cittadino, consentendo anche l’elezione di sette consiglieri tra cui Luigi Tarzia. Prevediamo di incontrarci al più presto con i colleghi del gruppo per continuare a lavorare per il bene della Città, adottando un metodo più inclusivo e meno personalistico».