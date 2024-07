Tarzia replica a Cacciavillani: «Mai intervenuto in aula. Faccia capogruppo da alleato e non da suddito»

«Io davo per chiusa la vicenda politica ma visto che si insiste, devo replicare che non ha mai preso la parola in anni da consigliere comunale». Replica così Luigi Tarzia, ex capogruppo della lista civica Giordani e recentemente passato al gruppo misto, al suo successore, Bruno Cacciavillani. «Ha la fortuna di essere giovanissimo e potrà nutrirsi nel corso della consiliatura di un maggiore stile istituzionale - dice Tarzia - .Nonostante abbiano posto in essere comportamenti ondivaghi e pavidi, soprattutto lui per interessi personali, me ne sono andato ringraziandoli per il lavoro fatto insieme e vedo che continuano a rivolgermi dichiarazione, che a lui in primis, non gli fanno onore. Intanto prenda qualche appunto gli servirà per immedesimarsi al meglio nel ruolo: in 7 anni di consiliatura abbiamo tenuto 122 consigli comunali, ho fatto due sole assenze e sono intervenuto in aula 326 volte per la Lista Civica e per Padova. Prima di fare certe affermazioni rifletta e abbia rispetto per il cammino che ha trovato fatto grazie all'impegno e alle fatiche di tanti ed iniziate nel 2017».

«Fare il capogruppo e' un lavoro immane, spero lo faccio meglio del ruolo che gli ho fatto attribuire, quale presidente della commissione urbanistica, non si rende ancora conto oggi di che ruolo potrebbe svolgere x disegnare il futuro della città. Aggiungo che ad oggi in aula, non me ne voglia, è intervenuto solo per rispondere all'appello nominale. Ora ho visto che e' stata inserito, per regolamento, in modo obbligato nella lista degli interroganti: ha l'occasione di dimostrare da capogruppo che sta in maggioranza da alleato e non da suddito»