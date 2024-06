Caos in maggioranza: Tarzia lascia la lista Giordani e se ne va nel gruppo misto

Luigi Tarzia, era nell'aria in realtà, lascia il gruppo di Giordani e va a fare parte del gruppo misto. «Dal punto di vista umano i rapporti si sono incrinati in modo netto, auguro al gruppo le migliori fortune. La maggioranza potrà contare sul mio apporto quando ci sarà da deliberare sui temi condivisi con la cittadinanza», dice il consigliere Tarzia.

La vicenda dell'Alì è stata decisiva ma non è l'unico motivo di contrasto con i colleghi del gruppo e della maggioranza. Tira un paio di bordate all'assessore Diego Bonavina, senza mai nominarlo: «Non condivido assolutamente il modo di gestire la sicurezza», dice Tarzia. «Non sono entrato nella commissione sicurezza perché è gestita, la materia, in un modo in cui non mi ritrovo», ribadisce. Il caso che ha portato alla rottura è stato il voto sull'hub Alì di Granze, ma non è stato l'unico problema. «Ho consigliato al sindaco dell'opportunità di fare un rimpasto, è sotto gli occhi di tutti la spesa di 9milioni di euro per la curva dello stadio. La ridistribuzione delle deleghe sarebbe stata una cosa giusta da fare». Chi sostituirà Tarzia: «La lista civica Giordani perde il suo spirito civico se a guidarla sarà Cacciavlllani, che ha un ruolo politico, in Azione. Noi siamo una lista civica, il civismo ha fatto rientrare e partecipare tantissime persone che hanno avuto sfiducia verso i partiti tradizionali».