Tarzia replica a Berno: «L'unico con un incarico e lui. E' solo uno bravo ad obbedire»

«Berno, il capogruppo che non sa guardare oltre lo steccato di Brusegana, salvo qualche digressione verso il Santo?». Ora che Luigi Tarzia ha lasciato il ruolo di capogruppo della lista civica Giordani, passando al Misto, stanno emergendo ad una ad una tutte le fratture tra lui e la maggioranza. Dopo le dure parole del suo successore Bruno Cacciavillani e la prima replica, poi sono arrivate quelle di Gianni Berno, che ha sostanzialmente accusato lui e l'altro dimissionario, Simone Pillitteri, di aver lasciato perché non avevano ottenuto quello che cercavano, ossia qualche delega. Ora Tarzia sbotta: «È sempre spiacevole dover replicare a insinuazioni infondate. Pillitteri parlerà per lui, ma la mia scelta di aderire al Gruppo Misto non è motivata da frustrazioni o disagi personali per mancati riconoscimenti personali - replica - .Berno chieda al sindaco se ha ricevuto una proposta in tal senso. Ma è questione di principio e coerenza politica verso gli elettori, che lui finge di non cogliere, perché onorare gli impegni e fare fede alla parola data in politica sono valori di lealtà che durante la consiliatura vanno mantenuti e che lui invece ha dimenticato».

«Il capogruppo del Pd, noto per la sua fedeltà agli ordini di partito, non comprende che il vero servizio ai cittadini richiede indipendenza di pensiero e integrità, non cieca obbedienza. In maggioranza si sta da alleati con pari dignità e non da sudditi - continua Tarzia - .Berno interpreta il ruolo di capogruppo come un guardiano dell’ortodossia, un sergente autoritario che al massimo si preoccupa del suo quartiere, senza riuscire ad alzare mai lo sguardo oltre il canale del Brentella, salvo quando deve farsi attribuire un incarico personale o portare svantaggi ad altre comunità come quelle di Granze e Camin per trasferirsi, dove risiede, i vantaggi dei danni ambientali che lui in prima persona ha indirizzato e coltivato. È l'unico consigliere comunale che ha un incarico esterno al consiglio comunale, ovvero nella Veneranda Arca di Sant'Antonio e penso sia stato attribuito a seguito di una lunga e frustrante dispensa vaticana. E nonostante tutto ha il coraggio di accusare me e Pillitteri di mancati riconoscimenti personali. Rifletta lui meglio di altri, visto che fa il consigliere da diverse consiliature, su cosa è successo sul piano politico e si domandi perché 5 consiglieri del suo partito e 10 in totale della maggioranza (11 con Pillitteri) siano stati critici e/o contrari alla questione del Polo logistico Alì».

«Abbiamo tradito il principio di “consumo di suolo zero” promesso agli elettori ed era, dopo la delibera, necessario aprire subito una verifica in maggioranza sul programma di governo, perché sarebbe stato necessario andare oltre il merito della delibera stessa, come hanno ben fatto, ad esempio, a Verona per un caso di cementificazione simile al nostro che ha creato spaccature nella maggioranza di centrosinistra. Ho lasciato il gruppo per servire i cittadini con trasparenza e maggiore libertà di pensiero, senza scendere a compromessi su politiche urbane che, ripeto, non condivido e che hanno tradito i principi del civismo manifestando la tendenza a favorire i poteri cosiddetti forti ed hanno attribuito finanche un colore politico e partitico alla lista civica Giordani Sindaco, facendole perdere e disperdere la sua vera identità apartitica. Il mio impegno rimane invariato, lavorerò per il bene della comunità, al di là delle appartenenze partitiche, e cercherò di contrastare ancora di più e in modo particolare degrado, incuria, spaccio e danni ambientali al fine di garantire ai padovani una qualità della vita sempre migliore».