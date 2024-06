Teatro Stabile del Veneto, Ostellari: «Orgoglio del nostro territorio»

Il Sottosegretario di Stato alla Giustizia, Senatore Andrea Ostellari, ha elogiato il lavoro dello Stabile che è stato premiato con un importante riconoscimento. «Per la prima volta nella storia del nostro Paese il Teatro Stabile del Veneto viene riconosciuto come primo teatro di Italia. A stabilirlo sono i punteggi assegnati dalla Commissione del Ministero della cultura, in base a criteri relativi all’efficienza gestionale, ai livelli occupazionali, al numero di giornate recitative, alla qualità artistica e pure alle azioni in favore dello sviluppo sostenibile».

«Il risultato raggiunto inorgoglisce il nostro territorio che merita, per vocazione e storia, questa ritrovata centralità a livello nazionale. Mi congratulato con Giampiero Beltotto, presidente della Fondazione del Teatro Stabile del Veneto, e con tutta la sua squadra per il risultato raggiunto. Buone idee, un'offerta ampia e la capacità di attirare e fidelizzare gli spettatori sono alcune delle chiavi di questo successo. Il Veneto compie un altro decisivo passo in avanti di cui la politica e il tessuto imprenditoriale dovrebbero essere fieri. Senza cultura e senza radici non c’è sviluppo economico e sociale»