Vittorio Sgarbi al sindaco di Teolo: «Lottizzazione a Monteortone? Non sono quello contrario, sono quello che la impedisce»

Dopo l'appello al Presidente Mattarella e la convocazione di una manifestazione per il 1 ottobre, il numero due Ministero della Cultura, il Sottosegretario di Stato e senatore, Vittorio Sgarbi, sembra chiudere definitivamente la partita della lottizzazione a Monteortone. Novità che dovrebbe far felice anche il Sindaco Turetta. Al telefono Sgarbi esordisce così: «Non sono quello contrario, sono quello che la impedisce. Ho salvato il Cataio, dove non c'era neppure un vincolo. Figuriamoci in un'area come quella del Parco Colli. Non si fa punto, non esiste proprio la materia». Si esprime così sulla lottizzazione votata e autorizzata dal consiglio comunale di Teolo. E Sgarbi rincara la dose: «Il vincolo ambientale e paesaggistico esiste già, stiamo parlando del nulla». Gli facciamo notare che il sindaco di Teolo, Valentino Turetta, assicurava a domanda diretta che non ci fosse una strada alternativa al via libera alla lottizzazione: «Il sindaco di Teolo non ha nessuna autorità mentre il ministero sì. E io dico che lì non si fa assolutamente nulla, non c'è altra via che lasciare perdere».

Insistiamo: «Il buon senso induce a un'unica risposta a un'idea che rimane fantomatica. Improponibile e irrealizzabile. Per noi non c'è alcuno spazio, è anche inutile che si muovano. Il paesaggio è sotto la nostra tutela». Per essere certi addirittura insistiamo ancora: «Non esiste nessuno spiraglio per quel progetto. E non è competenza del sindaco prendere quel tipo di decisione. Figuriamoci». E' al corrente ci sarà una manifestazione contro questo progetto da lui definito fantomatico. «Mi fa piacere – spiega Sgarbi – che il 1 ottobre sia prevista una manifestazione pubblica per contrastare la lottizzazione dell’area Ex Cima a Monteortone di Teolo nel cuore dei colli Euganei. Mi fa piacere per lo zelo e la passione civile dei manifestanti, sostenuti anche dalla prorettrice della Università di Padova, Monica Salvadori, ma mi sento di poter dire che se la possono risparmiare, perché non esiste neanche l’ipotesi che il ministero della Cultura conceda l’autorizzazione per un cosi grottesco progetto, in uno dei luoghi che ha rappresentato la gloria e l’impegno di uno dei fondatori di Italia nostra, il grande scrittore Giorgio Bassani. Ho dato disposizione al vigile Soprintendente Vincenzo Tinè di mantenere viva l’attenzione su qualunque richiesta, per sua natura irricevibile. L’armonia dei colli Euganei è sacra».

Il sindaco di Teolo Turetta, ad agosto lamentava il fatto che dalla lottizzazione di Monteortone non c’era modo di uscirne e che chi protestava non sapeva di cosa si stesse parlando. Si rischiava un grave danno erariale. Turetta si diceva comprendere le ragioni delle tante persone contrarie a una nuova colata di cemento nel cuore dei Parco Colli nel comune di Teolo da dove proviene anche Frizzarin, presidente del Parco Colli. Fanno insomma parte della stessa giunta che ha autorizzato l’operazione che vedrebbe sorgere 9 condomini da 4 piani, un albergo della stessa altezza e 40 bungalow. Chiedeva, anche con un tono un po' sarcastico, che se qualcuno gli avesse portato una soluzione sarebbe stato ben lieto di accoglierla. Le soluzioni sono addirittura due: una l'ha spiegata con tanto di lettera al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il professore di diritto pubblico-costituzionale e di diritto dell’ambiente nell’Università degli studi di Padova, Maurizio Malo. E fa riferimento all'articolo 9 della Costituzione. La seconda, che sembra chiudere definitivamente la partita, novità che dovrebbe far felice anche il Sindaco che cercava una via d'uscita. la porta il numero due del Ministero della Cultura, il Sottosegretario di Stato e Senatore, Vittorio Sgarbi.