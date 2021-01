Test rapidi: il comune concede alle farmacie l'utilizzo gratuito del suolo pubblico per le attività di screening

«In tempi rapidissimi abbiamo già messo in campo un’azione di sostegno alle Farmacie del Comune di Padova che si impegnano per la realizzazione di test rapidi alla cittadinanza. Concediamo loro infatti l’utilizzo gratuito del suolo pubblico per le attività di screening permettendo in questo modo l’installazione di gazebo e strutture temporanee dove ricevere i cittadini in modo sicuro e all’aria aperta».

Spazi Aperti

«Lo facciamo ampliando la portata del progetto “Spazi Aperti” e continuando così a valorizzare gli spazi urbani esterni per fronteggiare la pandemia. Le farmacie interessate trovano già da oggi su padovanet le indicazioni puntuali e il modulo da compilare per richiedere lo spazio. Siamo così concretamente affianco a questa categoria che è sempre stata in prima linea nella lotta al virus e che oggi può contribuire nell’attività di prevenzione. Continuiamo a fare squadra con la massima efficienza per la tutela della salute." Antonio Bressa

Carnevale

L'assessore Bressa ha anche voluto ricordare che le consuete celebrazioni del Carnevale sono ovviamente sospese: «Le condizioni di diffusione del Covid e la normativa vigente non permettono l’organizzazione di eventi che possano prevedere assembramenti di persone. Impensabile quindi dar seguito all’organizzazione della sfilata dei carri di carnevale che si terrebbe a febbraio nella domenica antecedente al martedì grasso. Speriamo tutti ci siano presto le condizioni per tornare a creare importanti momenti di celebrazione collettiva, ma oggi invece tutti gli sforzi sono indirizzati l’interruzione della catena dei contagi e alle politiche di prevenzione di cui anche il Comune è protagonista per supportare il nostro sistema sanitario»