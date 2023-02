TNC sulla decisione del Tar: «Inceneritore? Tira davvero una brutta aria»

«Che tiri una brutta aria non è un’affermazione metaforica per la città, ma una realtà fattuale la cui evidenza non preoccupa i poteri locali e chiunque, sordo ad ogni istanza di cambiamento, eviti di disturbare i manovratori. Parliamo di uno dei tanti guai a cui è esposto l’ambiente cittadino, la quarta linea dell’inceneritore, che si vorrebbe realizzare al riparo dai disturbatori che l’aria velenosa non accettano più di respirarla». Non usano mezze parole quelli Tutta Nostra la Città.

Tar

«Il TAR Veneto ha respinto - sottolineano in una nota - il ricorso dei residenti contro il progetto di potenziamento con una sentenza che ricalca sostanzialmente la memoria difensiva di Hestambiente, la multiutility che si occupa del trattamento dei rifiuti. Nessuna reale considerazione delle argomentazioni dei comitati compare nelle motivazioni della sentenza, come se aumentare le quantità di rifiuti bruciati fosse l’ ineluttabile necessità che passa sopra alla salute di ambiente e cittadini, e una città, in cui non poter aprire le finestre sarà tutto fuori che fantascienza, non fosse già satura di CO2, polveri sottili e altri gas inquinanti».

Pfas

«Nemmeno la prospettiva - dichiarano allarmati - di bruciare fanghi di depurazione contenenti PFAS e il fantasma del teleriscaldamento hanno smosso la ferrea convinzione che tutto andrà bene potenziando le linee di incenerimento: per il TAR bruciare i fanghi appare una prescrizione “proporzionata e ragionevole” e il teleriscaldamento si farà nonostante gli elevati costi, ovviamente non a carico di Hestambiente, e l’inesistenza di qualsiasi progetto o studio di fattibilità».

TNC

«Tutto avviene - conclude la nota di TNC - sotto la cappa asfittica di una città preoccupata solo di macinare soldi, in cui il progetto di quarta linea ha incontrato il placet di quelli che contano, i famosi portatori di interesse che hanno sostituito il cittadino nelle preoccupazioni di chi governa, e il No di facciata del Comune di Padova alla Conferenza dei Servizi. Dopo la quale i nostri amministratori si sono guardati bene dal dare seguito alle preoccupazioni dei cittadini finanziando il biomonitoraggio richiesto dai Comitati o sostenendo le loro ragioni. In compenso si sono preoccupati dell’eventualità che le linee dell’inceneritore possano fermarsi a causa della siccità, grazie all’ingente consumo di acqua che richiedono. Non sia mai che esprimano il dubbio che mantenere il mostro sia incompatibile con lo scenario esistente, in cui preservare acqua è vitale». Infine la stilettata all'amministrazione comunale: «Nulla di strano per una delle amministrazioni più attive sul fronte dei lavori pubblici e privati che coprono il territorio di cemento e le vie della città di traffico privato, che ha già stupito con i suoi effetti speciali e vuole farlo ancora movimentando ruspe e betoniere. Tutto in linea con una regione che promuove sistematicamente attività inquinanti e sta nella top ten europea dei fenomeni di climate change. All’insegna della concordia bipartisan necessaria quando sono in gioco gli affari».