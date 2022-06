Damiano Tommasi sindaco di Verona, Giordani: «Sarà un piacere lavorare insieme»

«Complimenti a Damiano Tommasi, Sindaco di Verona! Sarà un piacere lavorare insieme per unire ancora di più le nostre comunità!». Con tanto di doppio punto esclamativo, a sottolineare tutta la gioia: Sergio Giordani, sindaco di Padova, ha festeggiato virtualmente l'elezione a primo cittadino di Tommasi con un post sulla propria pagina Facebook in cui i due posano sorridenti in occasione di una recente visita del nuovo sindaco di Verona a Palazzo Moroni.

Damiano Tommasi

Questo il risultato dello scrutinio del ballottaggio a Verona:

265 SEZIONI SCRUTINATE SU 265

DAMIANO TOMMASI

(Partito Democratico, Damiano Tommasi Sindaco, Azione Più Europa, Traguardi, In Comune per Verona Sinistra Civica Ecologista, Europa Verde-Demos-Volt)

Numero di voti: 50.118. Percentuale: 53,40%.

FEDERICO SBOARINA

(Veneta Autonomia-Noi con l’Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Sboarina Sindaco Battiti, Verona Domani-Coraggio Italia, Verona al Centro)