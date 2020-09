Toninelli a Padova a sostegno dei candidati 5 Stelle

Ultimi appuntamenti per partiti e liste in vista del voto di domenica 20 e lunedì 21. Per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle giovedì 17 settembre alle ore 13, il Senatore Danilo Toninelli terrà un punto stampa in Piazza delle Erbe, a Padova, con la presenza del consigliere comunale Giacomo Cusumano e i candidati al Consiglio Regionale per la provincia di Padova.

