Toninelli: «Autonomia? La Lega fa solo propaganda, come sul reddito di cittadinanza»

L’ex ministro ed onorevole 5 Stelle Danilo Toninelli a Padova per sostenere la lista Movimento 5 Stelle - Enrico Cappelletti Presidente. Accompagnato dall'onorevole Raphael Raduzzi e dal consigliere comunale Giacomo CusumanoToninelli ha parlato di autonomia, infrastrutture e taglio dei parlamentari. Sull'autonomia è stato sferzante nei cofronti della Lega ma più in generale di Matteo Salvini: «Ho partecipato a tutti i tavoli tecnici, Salvini non sapeva neppure che non si possono fare autostrade regionali. Fa solo retorica».

«La presenza del Movimento 5 Stelle nei consigli regionali è importante per salvaguardare il corretto utilizzo dei soldi pubblici, se pensate che debba vincere Luca Zaia sappiate che è uno svantaggio nei vostri confronti». L’ex ministro alle Infrastrutture ha poi chiarito la sua posizione sulle grandi opere venete: «Qui sono pessimi esempi di grandi opere tipo la Pedemontana, quando si è capito che il piano economico finanziario era fallimentare hanno dovuto mettere la garanzia che i cittadini veneti dovranno mettere i soldi».

Sul referendum sul cosiddetto taglio dei parlamentari, uno dei cavalli di battaglia del movimento: «E’ un atto coerente, non si taglia la democrazia, del resto ci sono già decine di parlamentari assenteisti, la prossima riforma da fare è quella di permettere di scegliere i parlamentari con le preferenze».

Ha risposto anche sul reddito di cittadinanza e le polemiche che sorgono quando chi compie crimini ne beneficia: «Un criminale è un criminale e basta, il reddito di cittadinanza non è un’aggravante o un’attenuante, fino ad oggi il reddito ha prodotto stipulati 200mila contratti a tempo determinato o indeterminato, gente che va a fare servizi socialmente utili».