Torre Anziani, a Natale 2024 l'apertura

Ancora poco e la Torre degli Anziani sarà visitabile da tutti. Una opportunità che darà la possibilità a chi ci salirà di apprezzare e godere di un paesaggio unico. Per l'apertura, prevista nel Natale 2024, si calcola che già il primo anno ci potrebbero salire circa 10-12mila persone, ma potrebbero essere davvero di più. Per accedervi sarà necessario un biglietto e si procederà per piccoli gruppi, un po' come accade con la Cappella degli Scrovegni.