Torre degli Anziani, via al restauro: entro il 2024 tornerà accessibile al pubblico

L’impresa R.W.S. Srl di Vigonza si è aggiudicata, con una offerta al ribasso del 5%, l’appalto per i lavori di restauro della Torre degli Anziani.

Restauro

I lavori, dell’importo complessivo di un milione e 500mila euro, dovrebbero iniziare già a fine aprile per poi concludersi, se non dovessero esserci intoppi, intorno a dicembre 2024. L’assessore alla cultura Andrea Colasio l'ha definita «una splendida operazione di politica culturale. Il sindaco Sergio Giordani ci teneva molto, ed è altrettanto entusiasta al pensiero che sarà resa finalmente fruibile a tutti, padovani e non. Stiamo pensando a un biglietto unico con Palazzo della Ragione per i visitatori». Il progetto di riqualificazione dell'architetto Gianni Tommasi prevede il restauro generale delle volte e delle altre parti principali, in modo da rendere la struttura più stabile e alcuni ritocchi alle pareti esterni della torre, che risale alla seconda metà del dodicesimo secolo. L'accesso, una volta aperta al pubblico, sarà dall'interno di Palazzo Moroni. Si potrà salire fino in cima a gruppi 15 persone alla volta.