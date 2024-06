«Torreglia, urge messa in sicurezza dopo un maggio così piovoso»

«In maggio gli eventi di piovosità eccessiva hanno interessato anche Torreglia procurando danni ingenti con i quali i cittadini a tutt’oggi si stanno confrontando e disagi, dei quali come gruppo abbiamo ricevuto diverse segnalazioni», spiegano in una nota i consiglieri d'opposizione di Torreglia Riparte. Diversi cittadini hanno scritto una lettera sull'argomento e i consiglieri del gruppo se ne sono fatti portavoce, ricordando però che un paio di anni fa era stato chiesto, proprio dai consiglieri d'opposizione, di risolvere questo tipo di situazioni.

«Ancora in data 28 agosto 2022, in qualità di consigliere di minoranza per il gruppo Torreglia Riparte, avevo presentato una mozione che sollecitava l’Amministrazione alla pulizia dei fossi, degli scoli e delle caditoie, perché ritenevamo che la presenza di vegetazione infestante all’interno dell’alveo e sulle arginature nonché di sedimi andava ad incidere sulla funzionalità idraulica di questi, e ciò in presenza di eventi eccezionali – bombe d’acqua – sempre più frequenti visto il cambiamento climatico poteva causare gravi danni a persone, abitazioni, infrastrutture», puntualizzano rivolgendosi all'amministrazione e in particolare al sindaco Marco Rigato.

Indubbiamente problemi ce ne sono stati, segnalazioni erano apparse sulle pagine social di chi vive nel comune dei Colli: «Come gruppo Torreglia Riparte abbiamo sollecitato l’Amministrazione a tener conto della fragilità della sicurezza idraulica dell’intero territorio, con esplosione, nei momenti di maggior intensità temporalesca, in almeno 3 zone: in piazza Capitello e vie adiacenti, il cui scolo delle acque trova soluzione residuale nel fosso di via Boschette che confluisce al depuratore comunale; ponte Rialto con esondazioni e coinvolgimento delle abitazioni situate lungo il lato sx a nord del ponte già verificatesi diverse volte; rio Spinoso parte est con tracimazioni ripetute».

«Abbiamo fatto presente ancora in occasione dell’illustrazione della mozione durante il consiglio comunale del 30 settembre 2022(presente agli atti comunali e quindi consultabile) e sul nostro volantino n.3 che i cittadini hanno avuto modo di leggere, che tale fragilità è strettamente connessa all’assenza di manutenzione e alla mancanza di un piano d’intervento idraulico. Visto lo stato dei fossi, anche privati, e degli scoli pubblici ritenevamo necessario e URGENTE un intervento di pulizia più volte richiesto anche da singoli cittadini, sottolineando che temporeggiare avrebbe portato a conseguenze che sarebbero state addebitabili a chi non avrebbe provveduto e doveva. Riteniamo e lo avevamo già sottolineato, che si dovrebbe uscire dalla logica degli interventi straordinari in favore di un programma di manutenzione sistematico e strutturale e di un piano di sistemazione idraulica del territorio.Per questo avevamo anche presentato una proposta di delibera che prevedeva una convenzione con il Consorzio Bonifica Bacchiglione Brenta per una spesa di 30.000 euro da coprire con una parte dell’avanzo di amministrazione 2021».

I consiglieri inistono sul fatto che sono situazioni conosciute: «La mozione discussa durante la seduta del Consiglio Comunale di Venerdì 30 settembre 2022 fu rigettata spiegando che era presente il progetto di un piano di riqualificazione del sistema idraulico. Sono passati due anni e di tale piano non si è visto alcun intervento, salvo richiamarlo come giustificazione, a seguito degli ultimi eventi di abbondanti piogge che hanno prodotto ingenti danni in diverse aree, via busa, via liviana, via Cornaro, centro, ecc.. che hanno con cui i cittadini sono stati costretti a confrontarsi. Per quanto riguarda gli interventi di manutenzione si è provveduto a ridosso della mozione e del nostro volantino n.3 e dopo? La pulizia è stata eseguita solo dopo i due eventi di piovosità eccessiva neanche dopo il primo e non in tutte le aree, e se facciamo attenzione passeggiando si può notare ancora oggi manca».

La capogruppo Maria Rosa Centrella rilancia anticipando il prossimo passaggio: «Presenterò in consiglio comunale una interrogazione all’amministrazione (non l’ho ancora fatto perché motivi personali me lo hanno impedito) per sapere se è stata fatta una ricognizione dello stato del territorio a seguito degli eventi di piovosità eccezionale, se è stata fatta una quantificazione dei danni, e per capire come si intende intervenire a supporto dei cittadini danneggiati, inoltre occorre comprendere le cause e le responsabilità. Ma l’interrogazione è volta anche a capire che ne è di quel piano di cui l’assessore referente parlava in consiglio comunale ancora due anni fa, e come mai non esiste un piano strutturale di manutenzione».