Tosi domenica lancia "Forza Nord", Boron: «Candidatura Vannacci punto più basso della storia della Lega»

«In un momento di grande delusione e di tradimento da parte della Lega, con la candidatura di Vannacci si raggiunge il punto di basso. Per chi ancora pensa che le cose possono cambiare, dico ad amici e colleghi, guardate dove siamo arrivati. Bisogna avere il coraggio di guardare avanti. Per difendere gli interessi del nord ci può essere anche una casa diversa». E la nuova casa potrebbe essere Forza Nord, la lista per le Europee di Forza Italia.

Lo scorso 29 marzo infatti, a Vittorio Veneto, in occasione della presentazione della candidatura a sindaco di Gianluca Posocco, "delfino" di Toni Da Re (espulso dalla Lega qualche giorno prima) che avrà l'appoggio di Forza Italia contro il candidato Giovanni Braido (supportato la Lega e Fratelli d'Italia), il coordinatore regionale degli "azzurri", Flavio Tosi aveva annunciato la nascita di Forza Nord. L'ex segretario regionale della Lega aveva fin da subito spiegato che non si trattava di un nuovo partito da di un "comitato elettorale" che già in vista delle prossime comunali potrebbe avere un ruolo. L'obiettivo che sottende all'operazione è molto chiaro: continuare a drenare voti alla Lega, catturando delusi e nostalgici della causa settentrionalista, abbandonata da Salvini per la Lega nazionale. Continua così l'offensiva di Tosi nei confronti del Carroccio, con l'obiettivo di inserirsi e scompaginare il blocco Lega-Fratelli d'Italia, un monolite in quasi tutti i Comuni-chiave della Marca in vista delle prossime elezioni comunali.

L'appuntamento per la presentazione di Forza Nord è fissato per domenica prossima, 28 aprile, alle ore 10:30, presso il Grand Hotel Villa Torretta a Sesto San Giovanni. «Forza Nord è un'iniziativa nata all'interno di Forza Italia con l'obiettivo di rilanciare l'identità e i valori del Nord Italia" si legge in una nota diramata dallo stesso Flavio Tosi "Durante l'evento, verrà presentato nel dettaglio questo nuovo progetto, i suoi obiettivi e i propositi futuri. Forza Nord mira a promuovere e valorizzare l'identità del Nord Italia, con particolare attenzione al sistema di imprese, al tessuto produttivo ed al territorio. Forza Nord intende rilanciare la questione settentrionale, guardando anche all'Europa. Il Nord Italia, infatti, punta a creare legami con le realtà europee più dinamiche nei settori dell'innovazione, della tecnologia, della competitività e della sostenibilità. Sebbene rivolto al futuro, Forza Nord affonda le sue radici nel liberalismo e nel popolarismo, con valori profondi condivisi dal Partito Popolare Europeo. L'evento sarà un'importante occasione per incontrare i promotori del comitato e scoprire di più sulle prossime iniziative».

Domenica a Sesto San Giovanni ci sarà quindi anche Fabrizio Boron. «Dopo trent'anni di Lega penso di sapere qual'è il sentimento dietro le quinte. E la maggioranza è delusa dal percorso salviniano. Io l'ho detto anche quando era difficile farlo, credo che ha a cuore il bene del Veneto e il percorso dell'autonomia, non può più affidarsi alla Lega. e Salvini su questo ha dimostrato tutto il suo limite certificato dal fatto che invece che la sua la faccia ci mette quella di Vannacci. Riconosce anche lui che non garantisce una spinta al partito con la sua esposzione personale». A Boron la candidatura di Vannacci non va proprio giù, e si capisce. Infatti parte diplomatica nel commentare questa scelta ma poi invece arriva la stilettata: «Non ho nulla contro Vannacci ma se mi trovo un generale in carica che fa politica, i miei anticorpi si innescano spontaneamente». Un generale candidato per la Lega, chi lo avrebbe mai detto. «Che si dimettesse dal suo ruolo invece che pararsi le spalle dalla sua posizione. A maggior ragione se parliamo di un generale delle forze armate. Solo a me fa un po' di timore?», si interroga Boron. «Vedremo, il 9 di giugno», dice referendosi alla data delle elezioni, soprattutto alle Europee. «Sarà la stessa gente che prima ti dava fiducia a non dartene più, che dimostrerà quello che sta accadendo. E' anche difficile criticare da fuori, ormai sono fuori da un anno, ma come non si fa a vedere che Salvini ha snaturato l'anima della Lega e soprattutto ha messo ai margini la Liga veneta di cui ha voluto svuotare l'identià. Lo dicevo già al tempo», ci tiene a ribadirlo, Boron. Infine un ultimo attacco su una questione centrale per Lega e Forza Nord: «Vannacci ha dichiarato che un po' di autonomia c'è già, quindi non serve altro. Voglio vedere come lo spiegherà agli elettori del Nord, soprattutto in Veneto».