Il tour di Fratelli d'Italia per spiegare l'azione del Governo comincia ad Abano

Ha preso il via da Piazza Repubblica, ad Abano, il tour informativo per le località di villeggiatura di Fratelli d’Italia. E, durante il primo appuntamento padovano, il senatore veneto Matteo Gelmetti ha messo in evidenza come si vada, nel decreto presentato dal Governo Meloni, ad una piccola revisione dei parametri che porteranno alla tassazione degli extraprofitti delle banche. Ma nel decreto si va verso un emendamento che dividerà le banche in quelle virtuose e meno virtuose.

«Il decreto approvato in consiglio dei ministri rappresenta un nuovo segnale di sostegno da parte del governo Meloni ai cittadini», ha detto il senatore di FdI. «La tassazione sugli extraprofitti delle banche lo testimonia, in quanto servirà a finanziare provvedimenti in favore di famiglie e imprese. È una misura a cui sono particolarmente legato, poiché Fratelli d’Italia in Senato ha già presentato un Ddl per sostenere le famiglie con il problema del caro mutui attraverso la tassazione degli extraprofitti delle banche. Il Ddl prevede per l’anno 2023 un tasso di interesse fisso al 2% per i mutui variabili. Una misura essenziale, in una fase in cui le famiglie stanno pagando oltremodo la politica estremamente rigida e repressiva degli aumenti continui dei tassi di interesse da parte della Bce». «Credo anche sia il caso di distinguere e quindi avere un occhio di riguardo verso le banche che avendo maggiore denaro disponibile hanno sostenuto le imprese concedendo tassi bassi», ha proseguito.

«Situazione diversa per quelle che non l’hanno fatto e stanno facendo uscire denaro a tassi altissimi. Questo Governo con la Germania ha difeso anche la produzione dei motori endotermici, che vede il Veneto far parte della filiera, difendendo quindi imprese e lavoratori», ha conclude Gelmetti. «La Meloni a livello europeo e internazionale si sta imponendo come figura fondamentale».

Il tour padovano proseguirà ora il 26 agosto a Padova, mentre il 31 sarà di scena a Montegrotto. «Arriva anche a Padova la campagna che vuole illustrare ai cittadini l’attività svolta dal Governo Meloni in questi primi 10 mesi», ha spiegato la coordinatrice padovana e parlamentare Elisabetta Gardini. «Ci tengono a presentare in questo contesto una delle 11 leggi presentate, ossia l’oblio oncologico, una legge che dovrà permettere al malato, dopo 10 anni dal termine della terapia, di essere omologato agli altri. In questo momento per loro ci sono difficoltà nell’accesso al credito, assicurative, insomma una serie di ostacoli che non permettono loro di vivere normalmente. Il parlamento dovrà approvare la legge che permette l’oblio dopo 10 anni, 5 invece per coloro ai quali è stata diagnosticata la malattia entro i 21 anni di età. Ma ci sono anche altri campi in cui è impegnato il Governo, dal sociale, all’ambito fiscale».