Tram, Venturini: «Giordani incontri residenti e comitato. Le soluzioni si trovano insieme».

«Credo che sia necessario, anzi, fondamentale l'ascolto dei cittadini. Se vogliamo affrontare la questione del tram e del trasporto pubblico penso che vada almeno incontrato il comitato no rotaie oltre i residenti delle zone interessate dalle nuove linee». Elisa Venturini, capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale, entra nel dibattito che si sta sviluppando a Padova sull'opportunità di realizzare altre due linee del tram. I fondi già sono stati stanziati, i progetti ci sono e il primo dei cantieri sta per partire, ma il centrodestra non molla la presa.

Il comitato

«Il compito di un amministratore è certamente quello di prendere delle decisioni, ma ancor prima viene il dovere di ascoltare, discutere e confrontarsi con i cittadini - insiste la consigliera regionale - .Questa regola vale sempre e vale a maggior ragione per un argomento così importante e così impattante sulla vita e sulle abitudini dei cittadini.

Per questo ritengo importante che il sindaco Sergio Giordani incontri il comitato per affrontare nel merito tutte le osservazioni e le perplessità avanzate dal comitato. E’ solo con il confronto e dialogo che si possono individuare soluzioni importanti». Sia il sindaco che gli assessori hanno incontrato più volte i residenti nel corso di questi anni.