Tram, Bitonci: «Gara gestita in maniera superficiale da Zampieri. Serve la Corte dei Conti»

Il tram è un'opera milionaria e come tale può attrarre interessi illegittimi che vanno verificati al millesimo. La gara di aggiudicazione è stata attualmente congelata proprio perchè la società vincitrice avrebbe omesso un procedimento amministrativo ed è stata chiamata a rispondere entro una settimana (che cade domani 24 marzo). Questo però ha aperto un vaso di Pandora e ora tutti vogliono vederci chiaro, compreso l'ex sindaco e oggi parlamentare della Lega Massimi Bitonci. Bitonci se la prende con il segretario comunale Giovanni Zampieri e ipotizza un intervento della Corte dei Conti.

Bitonci

«Abbiamo appreso da Aps Holding e dal Comune di Padova che sarebbe stata bloccata l’aggiudicazione dei lavori della seconda linea del Tram di Padova perché 'durante le verifiche sui requisiti posseduti e sulla veridicità delle dichiarazioni presentate per partecipare alla gara, sono emersi elementi che potrebbero portare all’esclusione del raggruppamento individuato quale vincitore - afferma il leghista - .La linea tranviaria monorotaia Sir3, che dovrebbe unire la stazione ferroviaria di Padova con Voltabarozzo, è stata interamente finanziata per 56 milioni di euro e l’appalto è stato aggiudicato in via definitiva il 4 marzo 2022. Nonostante la stazione appaltante sia di Aps Holdng, a guidare la commissione è proprio il segretario-direttore generale del Comune di Padova, che o non ha effettuato, in ben 5 mesi, i controlli obbligatori anti corruzione e a garanzia della trasparenza e della legalità ex ante o li effettuati in maniera superficiale, con un eventuale rischio di infiltrazioni mafiose: delle due l'una. Una condotta che in ogni caso richiede un immediato controllo da parte dei servizi ispettivi di finanza pubblica e della Corte dei Conti, essendoci la seria possibilità di danno erariale dovuto alla plausibile perdita del finanziamento statale e dal contenzioso che si instaurerà presso il Tar. Un altro esempio di mala gestione».