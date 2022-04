Tram, la Lega: «Chiesanuova è già intasata. Le rotaie la distruggeranno»

L’argomento del momento è quello relativo alla terza linea del tram, che una volta realizzata coprirà la tratta di quasi diciotto chilometri tra i quartieri Guizza e Pontevigodarzere. L’intero progetto dovrà essere pronto e ultimato entro la fine del 2026 e vedrà 36 fermate nel lungo tragitto che comprenderà anche il quartiere Chiesanuova. «Già oggi via Chiesanuova è una delle vie più trafficate di Padova, figuriamoci quando ci sarà il nuovo tram – ha commentato il candidato della Lega Padova per Peghin Sindaco Andrea Collesei – Purtroppo e sempre più spesso si leggono notizie di incidenti gravi e mortali nella via principale di questo quartiere; l’ultimo blocco del traffico causato da una importante collisione risale giusto ad una settimana fa».

Chiesanuova

«Il tram porterà grandi disagi e gravi problemi alla viabilità – prosegue Collesei – I padovani per uscire dai negozi dovranno optare per vie interne alternative creando problemi e fastidi ai residenti. Aumenterà poi il problema delle lunghe code dalle auto che escono dall’autostrada a causa di incidenti. Meglio pensare ad alternative più valide».

La proposta

«L’attuale amministrazione ha preso la decisione di realizzare la Sir3 senza aver tenuto in considerazione l’opinione di un gruppo di ascolto composto da esercenti e residenti – conclude Collesei – In sostituzione all’attuale scelta del tram una valida alternativa potrebbe essere un sistema di bus elettrici, decisamente più dinamici ed efficienti, che consentirebbe di accorciare notevolmente i lunghi tempi di realizzazione del progetto e consentirebbe eventuali deviazioni in caso di incidenti».