Code unisex ai seggi, la Lega: «La sinistra dovrebbe pensare ad altro. Questa è demagogia»

«E' una scelta demagogica e populista. Faccio appello ai presidenti di seggio affinché s'interessino loro a far rispettare le leggi e non le indicazioni arbitrarie del sindaco e dell'assessora». L'ex vicesindaca Eleonora Mosco, oggi consigliera comunale d'opposizione per la Lega, critica la scelta dell'amministrazione di eliminare le divisioni tra uomini e donne nelle code ai seggi elettorali. Dalla giunta è arrivata, infatti, l'indicazione ai presidenti dei seggi per la gestione dei flussi, con l'obiettivo di annullare il disagio per le persone in fase di transizione di genere e quindi non si riconoscono nel sesso indicato sui propri documenti. Molti di loro, negli ultimi anni, avevano segnalato l'imbarazzo di doversi mettere in fila con uomini o donne, che rappresentavano però il genere opposto rispetto a quello a cui appartengono. Sempre più spesso, pur di non vivere addosso quel momento, hanno preferito non andare a votare. Niente più file divise quindi, una unica e mista, almeno fino al banco del registro, dove invece vige ancora la legge nazionale che divide per genere.

La Lega

«A me sembra un modo per complicare la situazione più che per risolverla - attacca Mosco - .Non condivido affatto il principio, perché così creiamo solamente una forzatura. Ci sono altre questioni di giustizia sociale di cui la giunta e la sinistra in genere dovrebbero occuparsi. A Padova abbiamo problemi ben più seri, come l'emergenza abitativa, la dispersione scolastica e le marginalità sociali, di cui però Giordani e gli assessori sembrano non accorgersi. Si perdono nelle trascrizioni anagrafiche dei figli delle famiglie arcobaleno, a vendere le teorie gender nelle scuole, ma mai dei problemi veri delle persone». A far emergere la questione però sono state proprio delle persone, che in fila per far valere un proprio diritto, si sentono a disagio tra persone di un sesso diverso dal loro: «Hanno la possibilità di esprimere il loro pensiero attraverso il voto, visto che c'è questa libertà, ma non credo che pochi minuti di fila violi la loro intimità» chiude la leghista.