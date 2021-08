Trasporto pubblico: Padova - Noventa diventa linea urbana

Da lunedì 13 settembre, data di inizio dell’attività didattica, entrerà quindi in vigore il nuovo contratto con Busitalia veneto che trasforma il trasporto pubblico di Noventa da extraurbano a metropolitano. La gara europea per l'affidamento del nuovo servizio di trasporto pubblico locale per l'intero bacino provinciale padovano è stata bandita a novembre 2017 con l'avvenuta pubblicazione della complessa e cospicua documentazione tecnica redatta dagli uffici a partire dall'anno 2015. Un percorso lungo per arrivare a un risultato per cui in molti hanno lavorato: «In particolare - spiega il presidente della Provincia di Padova, Fabio Bui - per quanto attiene all'attività tecnica di rimodulazione dei servizi (corse, orari e tariffe) è stata effettuata nel corso della primavera 2016 inserendo tra le specifiche di gara anche la previsione di convertire la linea extraurbana di Busitalia Veneto transitante per Noventa Padovana (Linea E073 Stra - Noventa - Padova) in linea urbana con mezzi urbani e tariffe urbane soddisfacendo così le richieste più volte avanzate negli anni dall'Amministrazione comunale di Noventa Padovana attraverso il Sindaco Bisato».

«Anche Noventa Padovana quindi potrà beneficiare di una nuova linea urbana del trasporto pubblico locale. Tutto questo - afferma Fabio Bui- è il frutto della positiva sinergia e collaborazione dell'Amministrazione guidata da Alessandro Bisato e la provincia di Padova. Ringrazio il sindaco Bisato, come tutti gli altri sindaci dei comuni dell'area urbana di Padova, per aver collaborato all ottenimento di questo risultato e sono certo che questo nuovo servizio per la comunità di Noventa sia un’ulteriore spinta a ripensare il nostro territorio in maniera sinergica».

«Si tratta di un risultato straordinario - il commento entusiasta del sindaco Bisato - che abbiamo rincorso da vent’anni.

È il frutto delle svariate richieste e della interlocuzione di questa amministrazione al momento della predisposizione del bando di gara nel 2016. Per Noventa è una svolta epocale: biglietto a 1,50 invece di 2,40 anche se da qualche anno avevamo anticipato il risultato con risorse proprie per portarlo ad 1,70. Durata di 90 minuti del biglietto con totale trasportabilità in tutte le tratte urbane con passaggi ogni 15 minuti nelle fasce orarie di punta e ogni 30 nei periodi di morbida». Soddisfatto anche il vicesindaco Fabio Borina «Rimane da ragionare con la Provincia ed il gestore del servizio sulle corse domenicali. È il compito che ci siamo presi per i prossimi mesi per garantire a tutti i cittadini un servizio di trasporto pubblico moderno ed efficiente».