Trasporto pubblico e ripresa della scuola, c'è il nodo mezzi. L'assessore Ragona: «Scaglioniamo gli ingressi negli istituti»

L'assessore Ragona: «La carenza dei mezzi per garantire il trasporto pubblico scolastico è un problema che non riguarda certo solo la nostra città o la nostra provincia. È una situazione comune a tutte le regioni, stiamo comunque lavorando per individuare possibili soluzioni»

L'assessore Andrea Ragona è entrato nel merito di quanto deciso a livello nazionale e regionale che prevede la riapertura della scuola in presenza per tutti gli studenti. «In concerto tra istituzioni abbiamo fin da inizio anno lavorato a un piano di rientro delle scuole sulla base di una capienza dei mezzi al 50% e con una didattica al 50% o al 75%. Il piano ha retto con la didattica al 50% e non abbiamo mai dovuto mettere in campo la più complessa operazione con la didattica al 75%, che prevedeva l’utilizzo di oltre 160 mezzi, con il coinvolgimento di molti operatori privati. Con la didattica al 100% e il mantenimento della capienza dei mezzi al 50%, risulta impossibile avere mezzi a sufficienza».

Ingressi

L'assessore Ragona propone una soluzione: «Allo stato attuale delle cose, con questi numeri e queste percentuali l’unica soluzione possibile è quella di scaglionare gli orari di ingresso nelle scuole. La carenza dei mezzi per garantire il trasporto pubblico scolastico è un problema che non riguarda certo solo la nostra città o la nostra provincia. È una situazione comune a tutte le regioni, stiamo comunque lavorando per individuare possibili soluzioni ma finché non arriveranno maggiori indicazioni sarà impossibile redarre un nuovo piano».