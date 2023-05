«Trasporto scolastico, tariffe invariate per il prossimo anno: iscrizioni aperte»

Ultimi giorni per aderire al servizio trasporto scolastico 2023/24 per i residenti di Albignasego. La domanda può essere presentata online entro il 15 maggio dalle pagine del sito del Comune.

Scuole

Sei le scuole del territorio servite: la sede centrale della secondaria di primo grado e le primarie L.Da Vinci, G.Marconi, A.Moro, G.Bonetto, G.Rodari. Le tariffe sono scaglionate in base all'ISEE valido. Al “tradizionale” servizio di trasporto scolastico si affiancherà a partire dal prossimo anno scolastico, su richiesta, anche un servizio di trasporto dedicato agli alunni che frequenteranno il nuovo doposcuola, organizzato in collaborazione con Aska presso la scuola media Valgimigli. Per garantire la sicurezza degli alunni è stato inoltre rinnovato anche per il 2023 il servizio di accompagnamento e sorveglianza affidato a personale della Cooperativa sociale Blu, per una spesa complessiva annua di circa 51mila euro.

Amministrazione

«Il trasporto scolastico coinvolge attualmente 203 utenti, con una tariffa diversificata in base all’ISEE euna riduzione specifica per le famiglie numerose con tre o più figli minori», spiega il Sindaco Filippo Giacinti. «Per il 2023 – precisa Marco Mazzucato, assessore all’Istruzione - è previsto un costo complessivo del servizio pari a circa 125mila euro, di cui il Comune si fa carico per circa il 70% con una spesa di quasi 90mila euro. Anche per il prossimo anno scolastico le tariffe resteranno invariate e non subiranno aumenti».