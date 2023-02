"Trasporto sociale", più di 3800 i servizi svolti in un anno

Sono oltre 49.300 i chilometri percorsi dai volontari dell’Associazione Anteas per il servizio di trasporto sociale, 29 i volontari autisti, 18 i volontari accompagnatori, 3827 i servizi svolti nell’anno 2022. «Il trasporto sociale – afferma il Sindaco della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi – è un servizio che da anni offriamo alla nostra cittadinanza “debole” perché è in difficoltà non solo economica, ma anche sociale ovvero casi di persone sole, minori con situazioni familiari particolari, ragazzi con abilità diverse da accompagnare a scuola, anziani impossibilitati a muoversi in autonomia. I volontari che prestano servizio in modo gratuito, appassionato, competente e generoso garantiscono questo imprescindibile servizio tutti i giorni, assicurando autisti e accompagnatori per ogni trasporto. Non può essere trascurato anche l’aspetto organizzativo e della logistica che ogni settimana predispone i turni coordinando le richieste dei cittadini valutate dai servizi sociali con le disponibilità dei volontari. A tutti loro un plauso e un ringraziamento sentito perché grazie al loro operato possiamo contare tutti i giorni non solo su un servizio, ma soprattutto sull’accoglienza, sull’ascolto e su un semplice sorriso o stretta di mano, gesti di grande valore umano che lasciano un segno su chi li riceve».

Volontari

Sono cinque i veicoli dei quali tre di proprietà del Comune e due in comodato d’uso gratuito in disponibilità per lo svolgimento del trasporto sociale realizzato dall’Associazione Anteas. Nell’anno 2022 il servizio ha visto la partecipazione di 29 autisti volontari impegnati da lunedì a sabato, 18 accompagnatori volontari per un totale di 47 persone che tutti i giorni “regalano” alla Città di Selvazzano Dentro per condurre persone in stato di fragilità economica e sociale, anziani, disabili, persone con difficoltà motorie o economicamente svantaggiate a fare terapie, visite mediche, attività riabilitative, ivi compreso il trasporto scolastico di bambini diversamente abili che frequentano le scuole superiori. I cinque automezzi fino ad ora messi a disposizione dall’Amministrazione hanno compiuto nell’anno 2022 un totale di 49332 chilometri ed effettuato 3827 servizi prenotati e organizzati.

Anteas

«L’Associazione Anteas Servizi Selvazzano APS – spiega il Presidente Vittorio Scarpari che ha recentemente sostituito lo storico Presidente Francesco Baldin a cui si deve l’ideazione di questo servizio a Selvazzano – è un’organizzazione di Volontariato attiva nel comune di Selvazzano Dentro dal 1999 con sede a San Domenico al Centro Civico “Fabio Presca”. L’Associazione ha come prima finalità il sostegno alle persone anziane e la promozione di una vita attiva, in particolare svolgendo attività di aggregazione e ricreazione a favore dei propri 400 associati, organizzando soggiorni climatici, visite guidate, gite e iniziative culturali, attività motoria, prevalentemente di ginnastica dolce, yoga e acquagym. Vengono realizzate anche attività ricreative che si svolgono nei pomeriggi di giovedì e domenica».

Convenzione

«Dal 2006, in convenzione con il Comune di Selvazzano Dentro – concludono i Coordinatori del Trasporto Sociale Patrizia Ortile e Piero Baldin – l’Associazione gestisce il trasporto sociale con oltre 40 soci volontari. Sono autisti e accompagnatori che portano persone segnalate dai servizi sociali, in difficoltà per mille motivi e che non dispongono di mezzi propri, a visite mediche, vaccinazioni, terapie varie e servizi per prestazioni sociali. Un servizio quotidiano apposito è dedicato ai minori, sia per l’accompagnamento a scuola nei casi di disabilità, sia per prestazioni sanitarie. Inoltre, quasi ogni venerdì, un mezzo di trasporto è dedicato ad accompagnare alcune persone, non automunite per questione di età, a far visita ai propri cari nei vari cimiteri del nostro Comune».