Trattamento anti zanzare, via alla seconda fase

Parte la seconda fase di azioni in contrasto al proliferare della zanzare, che da qualche estate preoccupano alla luce dei casi di West Nile verificatisi in provincia. «L’attività di contrasto alle zanzare del Comune di Padova ha preso il via ad aprile, con apposita ordinanza e avvio dei trattamenti larvicidi su tombini e caditoie. Abbiamo voluto oggi fare un punto specifico illustrando nuovamente tutte le azioni che il Comune e i cittadini possono e devono mettere in campo perché in questi giorni l’attenzione è molto alta per via dei casi registrati di West Nile, ed è importante attivarsi sia per evitare la diffusione delle zanzare sia per tranquillizzare i cittadini».

Azioni

«Una delle azioni più importanti - evidenzia Ragona - che tutti possiamo mettere in campo è quella di trattare regolarmente tombini, caditoie e altri ristagni d’acqua con i larvicidi. Per questo chiediamo ai cittadini di farlo secondo le disposizioni dell'ordinanza di aprile e mettiamo a disposizione prodotti gratuitamente che si possono trovare in diversi uffici della città e in tutti i quartieri. L’utilizzo dei prodotti larvicidi su area privata è un'azione che va a supporto delle disinfestazioni che il Comune sta svolgendo da aprile. In merito voglio ringraziare tutte le persone che all’URP e in tutti gli uffici preposti si occupano della distribuzione e dell’informazione ai cittadini su questo tema. In questi giorni sono diverse le chiamate e le segnalazioni ed è importante dare ai cittadini le informazioni corrette».

Disinfestazione adulticida

«E' importante segnalare come spesso la disinfestazione adulticida non sia efficace, oltre ad essere molto dannosa per l’ambiente dal momento che porta ad uccidere tutti gli insetti e non solo le zanzare, creando problemi alla biodiversità. Il Comune ad esempio la effettua in solo laddove se ne riscontra la necessità e sempre in accordo con ULSS. La lotta alle zanzare è efficace solo se la affrontiamo insieme. Comune e privati cittadini, ognuno per quanto di sua competenza».

App

Tra le altre azioni che si segnalano, l'Istituto zooprofilattico delle Venezie, con l'intento di valutare la densità dell'infestazione da zanzare e di identificare la presenza sul territorio di nuove specie, che potrebbero avere interesse dal punto di vista igienico-sanitario, ha predisposto un'app per smartphone (Mosquito Alert) che permette a tutti di segnalare la presenza di zanzare, progetto sperimentale con cui il Comune di Padova collabora.