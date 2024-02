Trattori, la protesta degli agricoltori arriva a Padova

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Si sono dati appuntamento alle 8 e 30 nel parcheggio dello stadio Euganeo, gli agricoltori che da settimane stanno portando avanti la protesta. Niente Prato della Valle, quindi, come auspicavano gli organizzatori. Così quello che solitamente è lo spazio destinato alle auto che di coloro che allo stadio ci vanno a vedere il Padova o i concerti, oggi, giovedì 15 febbraio, è pieno di trattori e agricoltori. Alle 10 e 30 sono già più di 250 i mezzi agricoli giunti in viale Nereo Rocco ma altrettanti sono attesi entro mezzogiorno, in arrivo dalla Bassa Padovana. Sempre qui, nel parcheggio sud dello stadio Euganeo, si terrà poco dopo mezzogiorno un comizio dove verrà fatto il punto sulla protesta.

Sono quattro le principali motivazioni che spingono gli agricoltori a protestare: i prezzi bassi dei prodotti agricoli e costi in aumento; l'iniqua distribuzione del valore lungo la filiera; i vincoli e complessità della normativa europea; i sindacati agricoli incapaci di rappresentare i loro bisogni. Per tutta la mattina stanno continuando ad arrivare da tutto il Veneto, la manifestazione è regionale.

Quando sono circa le 11 e 15, dopo che sono arrivati altri trattori e altri agricoltori che condividono la protesta, arriva anche l'assessore regionale all'agricoltura, Federico Caner. Dopo essersi fermato a rispondere alle domande della stampa, Caner non si è sottratto al confronto con gli agricoltori. C'era una certa delusione per non essere potuti andare in Prato della Valle, da parte dei manifestanti. E lo hanno detto chiaramente all'assessore, che quello del parcheggio dell'Euganeo non è esattamente la location migliore soprattutto se si vuol far conoscere alla cittadinanza i motivi per il quale hanno scelto di mettere in atto la protesta. Inutile dire che ci fosse una certa delusione da questo punto di vista anche perché gli agricoltori presenti non vogliono mettere in atto forzature che rischierebbero di compromettere il consenso che stanno raccogliendo.

Sul palco organizzato dai manifestanti sono saliti in tanti a far sentire le loro ragioni. Intanto continuano ad arrivare mezzi agricoli, tanto che a un certo punto saranno circa 500 anche se altri avrebbero dovuti arrivare ma gli organizzatori parlando di ritardi dovuti a dei fermi. C'è comunque tempo fino alle 17 per ricongiungersi con chi già è al parcheggio dello stadio Euganeo.