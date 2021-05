Tre nuove auto mediche per l'Azienda Ospedaliera

Sono state consegnate nella mattinata di giovedì 27 maggio 2021, tre auto mediche Skoda, del modello Kodiaq Executive 2,0 TDI 110 kW DSG 4x4 che rappresentano la prima fornitura di un totale di sei nuovi mezzi di questo tipo acquistate da Azienda Zero. Le auto sono già operative per il “118” e sono adibite ad attività di soccorso e in dotazione al Suem 118 diretto dal Dott. Andrea Spagna. I tre nuovi veicoli sostituiscono altrettanti mezzi datati, che verranno dismesse. Inoltre l’Azienda Ospedale Università di Padova sta procedendo alla riqualificazione della centrale operativa SUEM 118 al 1° piano del fabbricato ex Lavanderia, come previsto dalla Delibera n. 867/2021, contestualmente verranno implementate le reti telefoniche, informatiche e di sistema. L’elevata informatizzazione e i sofisticati collegamenti telematici consentono il monitoraggio in tempo reale di tutte le attività ed i collegamenti non solo con i mezzi di soccorso, ma anche con tutti i reparti della cosiddetta “area critica”.

118

Ogni provincia ha una sua Centrale Operativa di Coordinamento: quella di Padova è stata attivata il 19 ottobre 1996 ed è una Unità Operativa dell’Azienda Ospedale Università di Padova. Riceve ogni giorno circa 460 telefonate e, a fronte di queste, gestisce oltre 200 interventi di soccorso, dei quali il 14% circa per pazienti in gravi condizioni. La maggioranza delle richieste riguardano urgenze mediche (problemi cardiaci, respiratori, neurologici, ecc.), mentre gli incidenti stradali incidono per circa il 6% del totale (12 al giorno). Durante la pandemia, le chiamate sono aumentate con una media giornaliera di oltre 500 al giorno.