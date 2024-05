«Il percorso continua: mi candido per il mandato bis»

Il sindaco uscente di Trebaseleghe Antonella Zoggia ha sciolto i dubbi: è pronta a mettersi in gioco per la ricandidatura a primo cittadino del paese il prossimo 8 e 9 giugno. Ecco le sue prime dichiarazioni rilasciate oggi 7 maggio. «A pochi giorni dalla fine del mio primo mandato, posso dire che è stato un onore essere per questi 5 anni sindaco di Trebaseleghe: è stata un’esperienza bella, stimolante, impegnativa, formativa, occasione di crescita anche personale. Nonostante i momenti di difficoltà - non possiamo dimenticare le sofferenze che anche la nostra comunità ha dovuto affrontare durante la pandemia - la nostra squadra è riuscita a dar vita a tante iniziative importanti ed ambiziose, vincendo sfide che sembravano impossibili. Non è facile - ha proseguito Zoggia - riassumere quanto realizzato in questo mandato amministrativo. Nel campo delle opere pubbliche, possiamo citare la realizzazione delle nuove scuole medie ed elementari, le prime con il cantiere alle battute conclusive e le seconde in procinto di partire, la realizzazione delle piste ciclabili di Fossalta verso Massanzago e di Trebaseleghe direzione zona commerciale ad ovest, la rotatoria di Sant’Ambrogio, attesa da anni, le importanti ristrutturazioni delle palestre di Fossalta e Trebaseleghe, il parco giochi inclusivo di Sant’Ambrogio, l’importante lavoro assieme agli enti per l’implementazione e il rifacimento di molte reti di sottoservizi - gas, fognature, telefono - le molte asfaltature, il percorso importante di progettazione, che porterà a un imminente inizio lavori del primo stralcio, per la nuova piazza di Trebaseleghe, e molti altri ancora».

Le attività svolte e la scelta di proseguire

Il sindaco uscente ha rimarcato quanto fatto in cinque anni: «Molte iniziative sono state promosse per il sociale, per la cultura, per le manutenzioni, per gli eventi. Non ultimo, il titolo di “Città di Trebaseleghe”: un percorso che ha portato la nostra comunità a questo importante riconoscimento, festeggiato lo scorso 6 aprile con i cittadini. Ci resta ancora molto però da fare: abbiamo progetti da concludere e nuove idee per continuare a sviluppare Trebaseleghe. E’ per questo che ho dato la mia disponibilità per candidarmi per il secondo mandato, per le elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno prossimi. La squadra che mi accompagnerà in questa avventura sarà composta, nel segno della continuità amministrativa, in parte da “volti noti”, che fanno parte dell’attuale squadra di consiglieri e assessori che, in un clima sereno e di sostegno vicendevole, ha impostato quello che noi vediamo come il futuro di Trebaseleghe. Ma ci saranno anche nuovi amici che con entusiasmo di sono uniti a noi, portando nuove idee ed energie positive. La lista condividerà un’anima civica con un’anima più politica, con l’appoggio dell’area di centro destra».