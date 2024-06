In trecento di fronte alla targa dedicata a Flavio Busonera: «Padova è antifascista »

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Circa trecento persone si sono ritrovate quando erano le 10 di sabato 29 giugno in via santa Lucia, di fronte alla targa dedigata a Flavio Busonera, medico e partigiano nato a Oristano nel 1894 e impiccato per rappresaglia il 17 agosto del 1944 proprio nella strada del centro di Padova. All'inizitiva lanciata da Coalizione Civica hanno aderito Pd, Possibile, Sinistra Italiana, Anpi e molte associazioni cittadine.

L'iniziativa arriva dopo due gravi episodi, quello del 17 giugno quando militanti di Veneto Fronte Skinheads e Casa Pound hanno minacciato i giornalisti intimandogli di non essere ripresi mentre fanno il saluto romano. Il 20 c'è stato poi l'episodio delle Fiorine, con diversi militanti di Forza Nuova che hanno organizzato la notte del solstizio un raduno neofascista.