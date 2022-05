Più di tremila abitanti senza medico. E il Sindaco scrive a Mattarella

Usando parole semplici e chiare il sindaco Gianluca Piva ha scritto una lettera al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per sensibilizzarlo della grave situazione che si sta vivendo, non solo il suo comune in realtà, ad dire la verità.

Agna

«Ad Agna - scrive nella lettera il Sindaco Piva - siamo completamente senza medici dal 1 maggio 2022. Una situazione carente e molto difficile per il nostro paese di poco meno di 3.200 abitanti. L’unico medico che c’era, ha dato le proprie dimissioni per andare in un altro comune, e non è arrivato alcun sostituto perché sembra non ce ne siano. C’è carenza di medici di medicina generale e questo si sa. Ovviamente i cittadini sono imbufaliti a restare senza medico, dato che devono cercarne uno fuori paese con tutti i disagi del caso. Le difficoltà negli spostamenti e tutto ciòà che ne comporta».

Lamentele

«Stiamo raccogliendo - spiega Piva nella missiva indirizzata al Capo dello Stato - una marea di lamentele ed abbiamo iniziato anche una raccolta firme, siamo a quasi 500 ad oggi. Abbiamo già scritto alla Regione Veneto, all’ULSS 6, ad Azienda Zero, al Ministro della Salute, ma al momento non si trovano soluzioni. Ricordo che l’Amministrazione Comunale non può far nulla e ne scegliersi un medico e portarlo ad Agna, siamo impotenti e senza alcun potere in merito, se non sollecitare gli enti preposti ed organi superiori. Ma il danno, i reclami, le grandi proteste, le stiamo ricevendo noi.