Tribano, prove di dialogo tra favorevoli e contrari a un nuovo polo della logisitica

Come a Padova, dove però non si vota, anche a Tribano la questione che tiene banco è legata all'opporunità di concedere a un privato la possibilità di edificare e costruire un hub per la logisticia. E a Tribano,. come a Maserà dove l'amministrazione vuole concedere anche lì il permesso per lo stesso motivo, non è noto il nome della società interessata, mentre a Padova lo sanno anche i muri che la questione è legata al progetto del gruppo Alì.

A Tribano lunedì 6 scorso, in una serata organizzata dal Comitato Popolare "No Polo Logistico Tribano" per informare i cittadini sulle problematiche legate alla possibile realizzazione di un polo logistico di circa 150.000 mq di superficie sul territorio del comune, erano davvero in tantissimi ad ascoltare le ragioni di chi è critico rispetto a questa che non vede afffatto come una opportunità di crescita del territorio. Numerosi i relatori intervenuti alla serata: Paolo Pileri, docente di Pianificazione e progettazione urbanistica presso il Politecnico di Milano; l’architetto Alessandro Calzavara, urbanista; la dott.ssa Patrizia Corrà, medico del lavoro e presidente di ISDE Padova associazione medici per l’ambiente; Paolo De Marchi, ADL Cobas lavoratori nella logistica; Diego Boscarolo, consigliere del consorzio di bonifica Adige Euganeo; Pierluigi Gallo, presidente del comitato "Lasciateci Respirare " di Monselice; Chiara De Rossi, referente per il comitato "No Polo Logistico Tribano".

Proprio Chiara De Rossi ha ribadito la non appartenenza del comitato ad alcuna corrente politica e dichiarato l’apertura sia verso l’amministrazione che verso l’opposizione per ottenere più informazioni possibili sullo sviluppo del "Polo Logistico". Ha invitato i presenti a considerare i problemi che si creeranno sempre più nel futuro a causa della massiccia cementificazione da attività produttive e di logistica non solo a Tribano ma in tutto il territorio italiano dove molti cittadini si stanno mobilitando contro questa tendenza. Ma il comitato fa leva su aspetti legati alla salute delle persone che è ancora più a rischio a causa dello smog e delle polveri sottili, di conseguenza anche di viabilità di aumento del traffico. Il nodo anche qui, inutile girarci intorno, è il consumo di suolo.

L’amministrazione attuale fa notare che ha usato lo strumento della “Variante urbanistica” per richiedere la massima attenzione da parte di tutti gli enti sovraordinati preposti ai controlli ambientali per il rilascio di pareri preventivi sulle misure di mitigazione e compensazione, gestiti dalla Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale (VAS). Un messaggio che fa capire che non sarà una decisione calata dall'alto e che ci sono i margini per discuterne, per confrontarsi. Per concedere il permesso infatti il sindaco Cavazzana avrebbe potuto limitarsi al parere della giunta comunale mentre invece si dice assolutamente favorevole a un confronto. Cavazzana allo stesso tempo fa però notare che molte critiche che sono state mosse verso questo progetto sono strumentali.