Tribano: rinnovati i vertici del gruppo Comunale Volontari Protezione Civile

Sono stati rinnovati i vertici del Gruppo comunale di volontari di Protezione civile del Comune di Tribano, Giuseppe Nappi è il nuovo Coordinatore.

Elezione

L’elezione si è svolta nel corso dell’assemblea che si è tenuta nella sede della Protezione Civile venerdì 9 dicembre alla presenza del sindaco di Tribano, Massimo Cavazzana. Il sindaco ha ringraziato il coordinatore uscente Bruno Brasolin e tutti i volontari che hanno saputo dare un supporto fondamentale in questi due anni di pandemia . «Sono certo che Giuseppe Nappi con il nuovo consiglio saprà dare continuità e un concreto supporto nei confronti di questo importante strumento di intervento e prevenzione che è il Gruppo di Volontari di Protezione Civile», ha dichiarato il sindaco.

Protezione Civile

Il neo coordinatore ha ringraziato per la nomina e si è impegnato a mettere in atto azioni operative e opere di sensibilizzazione verso l’intera comunità per rendere efficace il Nuovo Piano di Protezione Civile che l’ amministrazione ha approvato recentemente. L’assemblea ha proceduto a eleggere anche due vice coordinatori, Aldo Carbon e Bruno Brasolin che continuerà a dare il suo supporto al gruppo e due consiglieri Mauro Girotto e Pierluigi Filone. Il rinnovato gruppo di protezione civile ha già programmato una serie di initiative tra cui una giornata programmata per il 6 maggio 2023 che coinvolgerà i ragazzi delle scuole e tutta la cittadinanza sui temi della prevenzione e dell’importanza del volontariato.