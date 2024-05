«Troppi politici vendono "fumo", io lancio cannabis»: tappa a Padova per la paladina dell'antiproibizionismo

Poche settimane fa la tv francese ha trasmesso intervista di Mathieu Kassovitz al premier canadese Justin Trudeau, in una serie dall'inequivocabile titolo, "Cannabis". L'intervistatore, attore e regista francese noto al grande pubblico non solo nei confini francesi, voleva sapere cosa è successo da quando, otto anni fa, il Canada ha "legalizzato" l'uso di cannabis, sia per uso medico che ricreativo. La cosa interessante dell'intervista è che, come ha spiegato il primo ministro canadese, se durante il momento di passaggio ci sia stata anche una discussione accesa, dove i conservatori facevano muro rispetto a questa decisione, dal momento in cui si è concretizzato il passaggio dall'illegalità alla legalità la questione è sparita dal dibattito pubblico. Lo stesso premier ha dovuto ammettere che ha ripreso quanto si diceva quanto si diceva e scriveva al tempo perché dell'argomento non ne parla più nessuno. «C'era un po' di inquetudine al tempo, ma poi i risultati hanno messo d'accordo più o meno tutti. «Il consumo dei giovani non è aumentato, i prodotti sono più sicuri. Si è alleggerito tutto quel carico che pesava sul sistema giudiziario, stesso discorso per le carceri. E la polizia ha tempo per occuparsi per cose più serie che rincorrere ragazzini che si fanno le canne», ha dichiarato il premier Trudeau. Un tema che in Italia è sempre stato esclusiva del mondo radicale, tranne qualche eccezione e che torna di nuovo di attualità grazie soprattutto a una candidata alle Europee, Antonella Soldo.

«Ci sono tanti politici che vendono ‘fumo’, io lancio cannabis», così ha aperto la campagna elettorale Antonella Soldo, a Bologna la scorsa settimana. La candidata di "Stati Uniti D'Europa" alle elezioni europee - circoscrizioni nord veste e nord est - è una convinta anti-proibizionista. «Il lancio della campagna elettorale (e non solo) più stupefacente che si sia mai visto», ha detto nell'occasione dove era presente anche Alessandro Cecchi Paone, candidato per la lista che riunisce +Europa e Italia Viva. «Oltre a raccontare la storia di persone che sono state colpite dalle leggi ingiuste sulla cannabis, lanceremo e regaleremo a tutti i partecipanti delle bustine di cannabis», si legge sui social di Soldo. Si tratta di cannabis legale, naturalmente. E il messaggio vuole essere proprio questo, legale è meglio.

Antonella Soldo è esperta di politiche sugli stupefacenti, è coordinatrice dell’Associazione Meglio Legale, impegnata per la legalizzazione della cannabis e la decriminalizzazione delle altre sostanze. Membro del comitato Cannabis Legale, promotore del referendum per il quale sono state raccolte le firme nell’estate del 2021. È membro del Consiglio generale dell’Associazione Luca Coscioni; ha lavorato come consulente presso la Commissione per la Tutela dei Diritti Umani del Senato presieduta da Luigi Manconi e, come esperta, all’Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

«Un mercato controllato è la prima arma contro l’illegalità, la regolamentazione combatte le mafie, legalizzare questa pianta aiuterebbe a risolvere il sovraffollamento delle carceri, piene non di mega narcotrafficanti ma di ragazzini e noi, di Stati Uniti d’Europa, ci batteremo anche per questo. Sono qui per dar voce a tutti quegli italiani che, per un motivo o per l’altro avevano bisogno della cannabis e si sono ritrovati nei guai a causa di una politica proibizionista. In Europa le cose stanno cambiando. Noi dobbiamo scegliere se guardare alla Germania che legalizza la coltivazione e l’uso personale spiegando che così si combattono anche le mafie, oppure se il nostro modello è l’Ungheria di Orban che vieta pure la cannabis medica», ha affermato dal palco di Bologna Antonella Soldo, candidata nella circoscrizione nord-est per Stati Uniti d’Europa.

«Mentre a Strasburgo si propone di legalizzare la cannabis, in Italia ci tocca fare i conti con i decreti proibizionisti del governo che hanno 2 conseguenze: l'aumento delle pene per i fatti di lieve entità e il sovraffollamento carcerario», ha sottolineato la candidata Antonella Soldo. La candidata poi ha anche commentato quanto avvenuto a Padova venerdì scorso, nei confronti di chi cerca di sensibilizzare l'opinione pubblica sul rischio dei cambiamenti climatici: «5 ragazzi di Ultima Generazione sono stati perquisiti dalla polizia di Padova per una tentata manifestazione non violenta. Nelle abitazioni non è stato trovato nulla, ma ma questo dice molto sul modo di opprimere i manifestanti, per lo più minorenni, da parte del governo», ha detto Soldo in riferimento alla vicenda.