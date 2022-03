Il neonato movimento politico 'Tutta nostra la città' si è presentato ai padovani

La prima assemblea pubblica del progetto politico cittadino “Tutta Nostra la Città” si è tenuta domenica 20 marzo al Parco Prandina e ha visto la partecipazione di un centinaio di persone. «Siamo l’unica forza politica cittadina che ha scelto di riunirsi nello spazio pubblico per presentarsi alla cittadinanza, lanciando un messaggio chiaro: vogliamo che la Prandina diventi il polmone verde del centro città, basta con una mobilità che ci sta avvelenando». L’assemblea si è aperta con gli interventi dei due portavoce Lia Toller e Luca Lendaro: «Da troppo tempo le scelte di sviluppo a Padova sono dettate da interessi economici di pochi, senza tener conto delle esigenze della collettività” ha denunciato Lia Toller. “Siamo persone che lavorano concretamente nei quartieri e nei territori, sui temi degli spazi pubblici, dell'inquinamento, dei servizi. Vogliamo costruire una lista elettorale che si ponga l'obiettivo di dare una rappresentanza istituzionale a chi vuole giustizia ecologica e sociale».

Il nome

Luca Lendaro interviene in collegamento da remoto a causa del Covid: «Abbiamo scelto il nome Tutta Nostra la Città perché la città deve essere di chi la vive, di chi ci studia e ci lavora. Il “noi” di cui parliamo è un noi inclusivo e deve comprendere tutte le persone che vivono la città di Padova, al di là di ogni discriminazione e differenza. Attualmente non è così. Tutta Nostra la Città vuole essere uno strumento per rimettere nelle mani delle persone il potere di decidere sul proprio futuro». Sono seguiti gli interventi di attivisti e attiviste per entrare nel merito dei punti caratterizzanti. A partire dal metodo con cui Tutta Nostra la Città si sta organizzando, gli strumenti di partecipazione, sottolineando alcuni punti programmatici: la cura come senso complessivo dell'azione del progetto, i servizi pubblici, la socialità libera dalla logica del profitto e la solidarietà.