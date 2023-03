Udu, presidio di fronte la Prefettura: «I fascisti non ci intimidiscono»

Per lunedì 6 Marzo alle ore 18.30 è stato indetto un presidio davanti alla Gran Guardia, in Piazza Antenore. Ad organizzarlo gli studenti dell'Udu ed è una risposta a Blocco Studentesco dopo la discutibile iniziativa di sabato di fronte al Liceo Tito Livio.

«Una iniziativa in risposta al vile messaggio fascista esposto lo scorso sabato davanti al Liceo Tito Livio, per rimarcare che Padova è una città antifascista e che gli studenti non si fanno intimidire da attacchi come quello. Insieme alla Rete degli Studenti Medi e all'Unione degli Universitari saranno presenti l'ANPI e la CGIL, la lista di adesioni è in continuo aggiornamento», spiegano da Udu.