Ugl: «Mezzi pubblici, maggiore tutela per passeggeri e autisti»

«Aggressioni e atti vandalici contro mezzi di trasporto pubblico e contro gli autisti dipendenti non sono più tollerabili. - dichiara Fabio Beltempo, sindacato UGL Padova - Il rischio sul luogo di lavoro per i dipendenti e quello per i passeggeri sta raggiungendo livelli preoccupanti a Padova».

Chiesanuova

«Il caso di Chiesanuova, che si tratti di spari o di pietre o che sia avvenuto dall’interno del bus o dall’esterno, è gravissimo e pregiudica l’incolumità futura per chiunque. E’ giunto il momento - prosegue Fabio Beltempo - affinchè la forza pubblica, che già molto fa per la sicurezza cittadina, e gli organi di competenza anche comunale mettano a punto una strategia e azioni pratiche e immediate per la sicurezza del trasporto pubblico che non deve essere palcoscenico di minacce a bordo o intolleranza alle regole di accesso con regolare biglietto. L’altro precedente del 5 dicembre, al capolinea di Torre, e quello di ieri sera di fronte al cimitero di Chiesanuova sono evidenti segnali di casi probabilmente non isolati o emulazioni che potrebbero ripetersi nel breve periodo».

Sicurezza

«Apprendiamo dalla stampa che la telecamera a bordo non era funzionante: a cosa servono le telecamere se poi non possono essere utilizzare per eventuali guasti? Si deve provvedere quanto prima alla revisione di esse, in tutti i mezzi dotati, poiché sono un deterrente per atti vandalici o criminosi e di supporto alle autorità competenti per le indagini. Se in funzione, le telecamere sul bus 10 di Chiesanuova avrebbero certamente aiutato a chiarire meglio il caso. Siamo vicini all’autista del bus ed ai passeggeri - conclude Beltempo - perché, ricordiamolo, la sicurezza della guida di un mezzo pubblico riflette altrettanta sicurezza per i tutti passeggeri».