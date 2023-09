Lavoro, la Uil: «Questa ennesima tragica morte deve smuovere tutti i soggetti che vogliono fermare questa strage»

Roberto Toigo, segretario generale della UIL Veneto, dopo aver appreso della morte sul lavoro di un operaio in un macello a Ponte San Nicolò, nel padovano ha per prima cosa mandato un segnale di vicinanza alla famiglia: «La UIL Veneto – ha aggiunto Toigo – esprime la propria vicinanza e le proprie condoglianze alla famiglia della vittima». Stefano Moletta infatti, classe 1966 era residente a Tombolo in via Ca' Matta. Dopo essere sceso dal muletto per recuperare della documentazione cartacea, non si è accorto che il mezzo meccanico era in movimento, rimanendo di fatto schiacciato. Lo hanno trovato ore dopo.

«Un altro morto sul lavoro, questa volta nel padovano. Non possiamo più aspettare né stare fermi: dobbiamo - evidenzia con fermezza il segretario generale - riunire il prima possibile il tavolo con tutti i soggetti che hanno contribuito a realizzare e a siglare l’ultimo protocollo sulla sicurezza. E’ evidente che dobbiamo alzare ulteriormente il livello di attenzione e di azione. Se esistesse una ricetta per arrivare a zero morti sul lavoro è chiaro che l’avremmo già adottata, ma questo non significa che non dobbiamo interrogarci quando accadono e continuano ad accadere fatti così gravi. C’è la necessità assoluta di ridurre questi rischi: il protocollo siglato probabilmente va rivisto, riletto e ripensato e tenuto vivo. Non possiamo accettare che le persone, mentre lavorano, perdano la vita. Non possiamo. La lotta alle morti sul lavoro va condotta insieme con l’obiettivo di toccare con mano i risultati».