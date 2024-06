La Uil: «In Veneto 8 infortuni l'ora. E' tempo di fermarsi »

Ennesimo incidente sul lavoro che tocca tre province venete: Padova, Vicenza e Treviso. La condanna di Uil Veneto: «Dobbiamo fermarci e riflettere perché in Veneto si contano 8 infortuni l’ora».



A parlare è il segretario generale di Uil Veneto Roberto Toìgo, a proposito dell’incidente accaduto oggi a Crocetta del Montello.«Un gravissimo incidente sul lavoro ha coinvolto oggi tre province del Veneto: un operaio di Cittadella e impiegato in un’azienda del vicentino è precipitato da un capannone nel trevigiano. Sembra che l’uomo sia in condizioni molto serie ma non in pericolo di vita. Ci auguriamo sia così, ma ciò non toglie che la sicurezza sul lavoro debba essere la priorità. Nel 2023 la nostra regione ha contato più di 69mila infortuni sul lavoro. Vuol dire 190 al giorno, quasi 8 l’ora, non considerando ferie, festività e ore notturne. Sono numeri che impongono una seria riflessione. I protocolli siglati con la Regione Veneto, quelli territoriali con le Prefetture, la formazione, le assemblee, gli incontri e le manifestazioni stanno portando qualche risultato, ma è tempo di cambiare marcia e fare ancora di più. Noi continuiamo a fare la nostra parte, ma se tutte le parti coinvolte condividono questo impegno, possiamo essere più efficaci».