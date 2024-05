Ultima Generazione, solidarietà anche dall'Università

Nel disegno di legge voluto dal Ministro Sangiuliano da febbraio in vigore dopo che il testo di legge è stato approvato a gennaio scorso dal Parlamento, si prevede che "chi si renderà responsabile di atti di distruzione, dispersione, deterioramento, o tali da rendere inservibile o non fruibile l’arte e i monumenti nazionali ne risponderà direttamente in prima persona dal punto di vista patrimoniale". In tali casi, troveranno applicazione la sanzione amministrativa da un minimo di 20 mila euro a un massimo di 60 mila euro immediatamente irrogabili dal prefetto del luogo dove il fatto è commesso, sulla base delle denunce dei pubblici ufficiali. Una legge che mira a colpire proprio gli attivisti di Ultima Generazione, non c'è alcun dubbio. La faccenda, non la crisi climatica ma le proteste che mettono in atto i giovani di Ultima Generazione, per il Governo è cosa molto seria e si comprende anche dal dispendio di forze e di fondi che vengono impiegati da mesi per contrastarne le attività. E' bene ricordarlo, stiamo parlando di ragazzi e ragazze giovanissime. Militanti non violenti, che agiscono a volto scoperto, che non oppongono resistenza e che cercano di attirare l'attenzione su un fenomeno che oramai non nega più nessuno, la crisi climatica. Ma la Procura la pensa evidentemente diversamente, come dimostra proprio il blitz di questa mattina.

«Mi hanno spiegato che c'è un mandato dalla Procura, per questo la Polizia sta acquisendo le informazioni», ha spiegato Lorenzoni che ha preso informazioni in Questura su quanto stesse accadendo. «Le motivazioni che spingono questi ragazzi dovrebbero essere sotto l'attenzione di tutti. Il tema del cambiamento climatico non può non preoccupare», ha solidarizzato l'ex vice sindaco di Padova. «Intervenire penalmente non è dare una risposta ai ragazzi, la via è quella del dialogo. E' l'errore che si è commesso anche negli Usa, non si prendono a pallottole di gomma i ragazzi che protestano. Mi auguro si riesca ad avviare un dialogo con i ragazzi più giovani. Il tema della sostenibilità non è caro solo a questi cinque ragazzi, questa sensibilità tra le nuove generazioni, è molto diffusa. Dobbiamo saperla intercettare», ha spiegato Lorenzoni sulle scale della Questura. Ha portato personalmente la loro solidarietà agli attivisti di Ultima Generazione in Questura, come prima lui anche Giuliana Beltrame e Paolo Benvegnù, ai quali poco dopo si è appunto aggiunto anche il consigliere regionale Arturo Lorenzoni che è arrivato in Piazzetta Palattucci, in sella alla sua bicicletta. Tutti e tre hanno stigmatizzato quanto avvenuto, mettendo l'accento sulla giovane età dei ragazzi e delle ragazze coinvolte. Una, non dimentichiamolo, è minorenne.

Sulla questione si è espressa anche Daniela Mapelli, rettrice dell’Università di Padova: «L’attuazione di politiche a favore della sostenibilità è uno degli obiettivi principali del nostro ateneo. Siamo consapevoli dell’attuale criticità ambientale e proprio per questo continuiamo a mantenere alta l’attenzione e a impegnarci sul tema della sostenibilità, cercando di offrire il nostro contributo nel preservare il nostro pianeta per consegnarlo vivibile alle prossime generazioni. Per questo motivo inviterò in rettorato i rappresentanti di Ultima Generazione, studentesse e studenti coinvolti nella perquisizione, per raccontare loro in cosa consiste l’impegno dell’università sul tema ambientale».

Ma di personalità del mondo politico che sono intervenute sulla vicenda ce ne sono davvero tante dopo che sono stati sequestrati cellulari e pc di cinque attivisti di Ultima generazione da parte della Polizia di Padova. La padovana Elena Ostanel, Consigliera regionale del Veneto che Vogliamo, è stata anche lei perentoria nel condannare il blitz. «Non può essere questo il modo il cui lo Stato risponde a ragazzi e ragazze che manifestano in maniera comunque pacifica il loro dissenso chiedendo risposte radicalmente diverse dalla politica», ha puntualizzato Ostanel. «Si faccia chiarezza ad ogni livello competente, a partire dal Parlamento, perché non servono azioni di forza sproporzionate ma concreti passi avanti nelle politiche che contrastano la crisi climatica», ha poi concluso la Consigliera.

«La contestazione ambientalista va ascoltata non repressa. Le perquisizioni nelle case delle attiviste e degli attivisti di Ultima generazione è l’ennesima prova di una scelta da parte del Viminale di trattare le proteste come fenomeni criminali. Noi siamo dalla loro parte di Ultima generazione e condanniamo un Governo che di fronte ai disastro climatico fa la voce grossa contro chi chiede soluzioni», ha dichiarato la capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera, Luana Zanella. Come già riportato, anche il senatore Alessandro Zan è intervenuto e ha chiesto chiarimenti al ministro Piantedosi.

Non solo politici, ma anche Aldo Marturano, Segretario Generale Cgil Padova, è voluto intervenire sulla vicenda: «In relazione al fermo di alcuni attivisti di “Ultima Generazione” avvenuto questa mattina all’alba, con annesse perquisizioni presso le proprie abitazioni e il sequestro di PC e cellulari, quel che appare ad una prima lettura delle motivazioni che hanno portato a questa operazione, è l’assoluta sproporzione tra i reati contestati e i fatti avvenuti, considerato che si tratta di ragazzi accusati di aver tentato un’azione dimostrativa, peraltro non riuscita perché prevenuta, lo scorso 12 aprile a Palazzo Zabarella e per cui erano già stati, nell’occasione, trattenuti in Questura e sottoposti a tutte le procedure del caso», sottolinea il sindacalista. «Lo dico francamente: a parte quel che sembra a tutti gli effetti un intento persecutorio, non si comprendono le motivazioni di un tale accanimento nei confronti di ragazzi che – magari con metodi discutibili ma mai violenti – si battono per aprire gli occhi all’opinione pubblica sulle catastrofiche conseguenze che i cambiamenti climatici hanno sulla vita del pianeta». Il fatto che si tratta di giovani e giovanissimi è un aspetto che non va sottovalutato: «Bisognerebbe dialogarci con quei ragazzi, ascoltare le motivazioni che li portano a compiere gesti radicali ed eclatanti, capire l’urgenza che li muove e dare loro risposte. Perché c’è una cosa che non possiamo ignorare: le loro domande sono giuste. Invece vengono trattati alla stregua di terroristi e considerati un mero problema di ordine pubblico semplicemente da reprimere e far tacere». Marturano ci va giù duro: «Così non va bene. Non è così che si comporta uno Stato di diritto. Quanto accaduto è l’ennesimo segnale del pessimo clima che si sta vivendo nel Paese».