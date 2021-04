Ultimo weekend arancione: l'assessore Bonavina e l'ultimo test prima delle aperture

Quello a cui si va incontro è l’ultimo week end in zona arancione per tutto il territorio veneto, di conseguenza padovano. L’assessore alla sicurezza Diego Bonavina ha spiegato qual è la sua posizione sul tema. «Ci sono delle regole minime da rispettare e dobbiamo farlo. Mantenere le distanze, evitare quindi assembramenti e indossare sempre la mascherina. E dobbiamo seguire le indicazioni che arrivano dal Governo. Per la settimana prossima con Prefetto, questore e capo dei carabinieri ci riuniremo per comprendere meglio le criticità nei vari passaggi».

L’elemento interessante però è quello di allentare le limitazioni. «L’isola Memmia, per fare un esempio, resterà chiusa ma non sarà più presidiata dalla Protezione Civile. Bisogna cominciare a entrare nell’ordine delle idee che si va verso una riapertura graduale, senza divieti. Questo sarà possibile se i comportamenti di tutti saranno responsabili, cosa della quale sono assolutamente convinto».