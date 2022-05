Gli under 45 di Giordani puntano a mobilità e genitorialità

Le proposte di Padova Futura - Giordani Sindaco su mobilità e genitorialità stanno suscitando un dibattito in città. «I mezzi pubblici gratuiti nelle fasce orarie morbide sarebbero una novità assoluta in Veneto. Abbiamo preso spunto da altre esperienze positive in Italia - racconta il capolista della giovane lista civica del Sindaco Giordani, Enrico Fiorentin - Genova, ad esempio, a novembre 2021 aveva avviato la sperimentazione della metro gratis tutti i giorni dalle 10.00 alle 16.00 e dopo le 20.00. L’obiettivo della città ligure era di sensibilizzare i cittadini all’uso dei mezzi pubblici. Vista l’esperienza positiva, la città di Genova ha prolungato la sperimentazione intanto fino al 31 luglio 2022. Padova Futura vuole portare questa sperimentazione nella nostra città: proporremo che tutti i cittadini e i turisti possano salire senza biglietto sul tram dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 20.00 in poi di tutti i giorni. Vista l’esperienza positiva del night bus, abbiamo inoltre proposto una sperimentazione notturna allargata: bus sostitutivi che percorrano le tratte del Sir1, Sir2 e Sir3 al mercoledì, venerdì e sabato dalle 24.00 alle 3.00»

Casotto

Aggiunge Alessia Casotto, candidata con Padova Futura: «Coi dati alla mano forniti da Busitalia, abbiamo stimato un costo annuo pari a 750.000 euro. Trattandosi di orari notturni, sarà sufficiente utilizzare i bus già a disposizione e i nuovi bus elettrici in fase di acquisto da parte del Comune. Ci batteremo anche per la nostra proposta sulla genitorialità in attesa che il Governo intervenga per ridurre il divario tra i 10 giorni garantiti come congedo di paternità e i 5 mesi per la maternità». «L’investimento stimato per questa misura è pari a di 5 milioni di euro per 2 mesi di supporto alla paternità e alle famiglie monogenitoriali. La parità di genere non si combatte con palliativi e slogan, ma con azioni concrete come questa, che avranno un effetto positivo anche per la parità in ambito lavorativo» aggiunge Giulia Frigo, anche lei candidata con la giovane lista del sindaco Giordani, la cui età media dei candidati è di 35 anni.