La lista di De Magistris ce la fa, ecco i candidati padovani per Unione popolare

Si è conclusa con successo anche in Veneto la raccolta di firme per la presentazione delle liste di Unione Popolare che sarà presente con i suoi candidati in tutte le circoscrizioni. Nella tarda serata di ieri 23 agosto, la corte di Appello di Venezia ha dato il via libera definitivo alle liste.

Il messaggio

«Le nostre proposte per fermare la guerra e il carovita, per ridare dignità al lavoro, per una vera transizione ecologica delle produzioni e per la difesa dell'ambiente e la lotta ai cambiamenti climatici, saranno vive e presenti in questa campagna elettorale e sostenute da migliaia di volontarie/i in tutto il territorio nazionale. Siamo la sola e coerente opposizione al partito unico della guerra e del massacro sociale».

De Magistris

Il portavoce Luigi De Magistris, già sindaco di Napoli e candidato alla regione Calabria, dove ha raccolto il 17% lo scorso anno, ha presentato il simbolo della coalizione politica e sociale. Ne fanno parte Potere al Popolo, il gruppo di parlamentari ManifestA, Dema, Rifondazione Comunista, e migliaia di cittadini che si stanno attivando in questi giorni per portare una novità nello sceneggiato di bassa qualità a cui stiamo assistendo.

Padova

Il collegio uninominale di Padova vedrà la candidatura di Luca Lendaro, già candidato sindaco per Tutta Nostra la Città, mentre nell'alta padovana si contenderà il collegio uninominale Emanuele Caon di Trebaseleghe, docente attivista di Potere al Popolo. Tra i candidati del collegio plurinominale invece si trovano, tra gli altri, Daniela Ruffini, ex consigliera comunale e Paolo Furlan infermiere ospedaliero e sindacalista. Al plurinominale in Senato anche il segretario di Rifondazione Comunista, Giuseppe Palomba.