Unipd, firmato acquisto dell'ex palazzo Storione per 21,5 milioni di euro

E' stato firmato oggi, 24 aprile 2024, l’atto di acquisto da parte dell’Università di Padova dell’«ex albergo Storione» di Canton del Gallo. Situato nel cuore di Padova, è stata ceduta tutta la parte superiore, esclusi i negozi del piano terra.

Si tratta di un luogo iconico visto che si trova in via VIII febbraio, proprio di fronte a palazzo Bo. Disegnato nella sua ricostruzione degli anni Sessanta da Gio Ponti, diventerà una nuova sede dell’Università degli Studi di Padova. «Con il rogito di oggi l'ateneo realizza un importante investimento, l’acquisto dell’ex albergo Storione, palazzo storico di fronte a palazzo Bo, in cui troveranno posto uffici centrali e studi, consentendo inoltre di ridurre gli affitti in capo all’ateneo», spiega Daniela Mapelli, rettrice dell’Università di Padova. Portare gli uffici in centro è un proposito che circolava da tempo. «Si tratta di un’acquisizione molto importante per l’ateneo, che realizza un pezzo fondamentale del piano strategico e del master plan edilizio dell'ateneo. Questa acquisizione è guidata anche dall’obiettivo di migliorare le condizioni di lavoro di tutte e tutti, garantendo spazi adeguati a un’Università in costante espansione». L’immobile è composto di sei piani fuori terra e due piani interrati, e verrà acquistato, come detto, con la sola esclusione delle attività commerciali al piano terra e dei relativi magazzini pertinenziali al primo piano interrato. Il prezzo di acquisto è di 21,5 milioni di euro, per una superficie totale lorda di 9.370 metri quadrati. Dopo i lavori di sistemazione, indicativamente all’inizio del 2025, l’ex albergo Storione ospiterà quindi studi e uffici dell’ateneo patavino, per un totale di circa 300 persone.

Una mossa che avrà certamente un impatto sul centro città, sia dal punto di vista sociale, più animato è un luogo e più e bello e sicuro, che economico. La presenza continua e cospiqua di lavoratori non potrà che portare benefici anche chi ha esercizi commerciali in centro storico, dove però è sempre più complicato resistere causa dei costi fissi, soprattutto gli affitti, molto alti.